إصابات إثر مواجهات واسعة في مدينة القدس

ذكرت مصادر طبية فلسطينية أن 53 فلسطينياً على الأقل، أصيبوا "إثر اقتحام الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى، لطرد المصلين الفلسطينيين". إلى جانب اعتقالاتٍ في باحات المسجد الأقصى وحي الشيخ جرّاح في القدس.

وأفادت جمعيّة الهلال الأحمر في بيان، بأن معظم "الإصابات بالرأس وعدد منها إصابات بالغة بالعيون".

وتفرض الشرطة الإسرائيلية إغلاقاتٍ في مناطق مختلفة من القدس، لفض المسيرات الفلسطينية في المدينة، الرافضة لإجراءات التضييق الإسرائيلية في القدس، والداعمة لسكان حي الشيخ جراح المهددين بالترحيل.

يأتي ذلك، وسط تعزيزاتٍ عسكرية إسرائيلية في أماكن متفرقة من القدس، وخشية أمنية من تطور الأحداث إلى تصعيدٍ عسكري مع الفصائل الفلسطينية في غزة.

على صلة، عبرت الخارجية الأميركية عن قلقها: للغاية بشأن التوترات المتصاعدة في القدس الشرقية". وأضافت: "من الضروري لجميع الأطراف ضمان الهدوء والتصرف بمسؤولية لتهدئة التوترات وتجنب المواجهات".

وتابعت: "نشعر بقلق بالغ إزاء احتمال إخلاء عائلات فلسطينية في حي الشيخ الجراح".

(ع م)