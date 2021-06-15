ذكرت مصادر طبية فلسطينية أن 33 فلسطينياً، أصيبوا خلال "قمع الاحتلال للمسيرات التي خرجت للتصدي لمسيرات المستوطنين الاستفزازيّة في مدينة القدس وساحة حائط البراق". وأفادت جمعية الهلال الأحمر بوقوع "33 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة في القدس"، موضحة أنّه "تم نقل 6 إصابات للمستشفى وباقي الإصابات تم علاجهم ميدانيا".

وقالت " إن أحد الفلسطينيين، أُصيب بالرصاص الحيّ، موضحة أنّ الاحتلال منع طواقمها من نقل المصاب، وقالت: "تم منع طواقمنا من نقل إصابة بالرصاص الحي وتم اعتقالها".

وأشارت مصادر أخرى، أن الشرطة الإسرائيلية "اعتقلت 17 فلسطينياً، لمهاجمة عناصر شرطة والمستوطنين".

في سياق متصل، ذكر مراسلنا في غزة، أن فعاليات "الإرباك الليلي الشعبية، عادت للنشاط على حدود غزة، إثر تشديد الحصار الإسرائيلي على غزة واستمرار اغلاق المعابر ومساحة الصيد في بحر غزة".

وقال، إن فعاليات "الإرباك"، تشهد" إلقاء بالونات حارقة ومتفجرة نحو المستوطنات وتفجير قنابل ذات صوتٍ عالي يسبب إرباك في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من غزة".

(ع م)