إصابات في اشتباكات بين مرتزقة الاحتلال التركي في عفرين

ونقل مراسلنا عن مصدر محلي، أن اشتباكات اندلعت في مدينة عفرين ومحيطها بين مرتزقة ما تسمى بفرقة " الحمزة"، ومرتزقة آخرين من عشيرة الموالي، تابعين للاحتلال التركي.

المصدر أشار إلى أن مرتزقاً من فرقة الحمزة أصيب بجروح خطيرة، وأن مرتزقة " عشيرة الموالي"، نصبوا حواجز في محيط مدينة عفرين ويعتقلون من خلالها المرتزقة التابعين لفرقة الحمزة.

وتشهد المناطق المحتلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته حالة فلتان أمني، واشتباكات بين المجموعات المرتزقة جراء خلافات على المسروقات وعلى عمليات التهريب.

حيث شهدت مدينة سري كانيه المحتلة خلال شهر أيار المنصرم ولعدة مرات اشتباكات بين المرتزقة أسفرت عن مقتل وإصابة أعداد منهم.

(سـ)

ANHA