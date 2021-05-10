إصابات بمواجهات واسعة في باحات المسجد الأقصى

واندلعت مواجهات عنيفة داخل باحات المسجد الأقصى، بعد اقتحامه من قبل العشرات من عناصر القوات الإسرائيلية عبر باب المغاربة.

وبحسب تقارير، ألقت القوات الإسرائيلية وابلًا من الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على المرابطين داخل المسجد الأقصى، ولا زالت المواجهات مستمرة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية تمنع نقل المصابين، وشنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف الشبان المصابين.

ويسود التوتر في المسجد الأقصى، منذ ساعات فجر اليوم، تزامنًا مع دعوات إسرائيليين لتنفيذ اقتحامات للمسجد في الذكرى السنوية لسيطرة إسرائيل على القدس الشرقية خلال حرب عام 1967.

وتظاهر آلاف المصلين، منذ ساعات الفجر، في المسجد الأقصى، وعلقت حركة حماس على اقتحام الشرطة الاسرائيلية بالقول: " إنها حرب دينية"، مشيرة إلى أن "العدو سيدفع ثمنًا غاليًا، ردًّا على هذه الاعتداءات".

(ع م)