إرشادات لتلافي تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل والتربة الزراعية

أصدرت هيئة الاقتصاد والزراعة في إقليم الجزيرة تعميمًا للفلاحين يضم بعض الإرشادات لتلافي المشاكل التي قد تحصل للمحاصيل والتربة الزراعية، نتيجة تغيرات المناخ في السنوات الأخيرة.

وتضمن التعميم الذي حمل الرقم /937/ عدّة إرشادات، بصدد التغيرات الملحوظة في المناخ في السنوات الأخيرة وكثرة هطول الأمطار في أوقات مختلفة من فصل الشتاء حتى فترات متأخرة.

وجاء في التعميم: "نهيب بالأخوة الفلاحين القيام بعملية الفلاحة العميقة (سكة – بلاو) لما لها من دور في زيادة نسبة الأوكسجين في التربة، وزيادة نشاط حركة الحشرات المفيدة وتغلغل الجذور داخل التربة وزيادة امتصاص الماء.

وبيّن التعميم أن سبب الاصفرار وقلة إنتاج المحاصيل الشتوية والإصابة بالأمراض الفطرية وعلى وجه التحديد (القمح – الشعير ) يعود إلى سببين:

1ـ نقص العناصر الغذائية الكبرى والصغرى في التربة الزراعية السطحية، حيث يمكن تلافي هذا النقص بأخذ الطرق التالية:

- اتباع الدورة الزراعية المناسبة والموضوعة من قبل الإدارة العامة للزراعة والثروة الحيوانية.

- استخدام السماد العضوي لما له دور هام في النمو الخضري والثمري.

ـ اتباع الفلاحة العميقة.

2 – اختناق التربة وتشكل طبقة صماء:

حيث يؤدي مرور الآليات الثقيلة فوق التربة الزراعية وعدم القيام بعملية الفلاحة العميقة لفترات طويلة إلى تشكل طبقة صماء، وبالتالي عدم نفاذية التربة وتجمع الماء فوق سطحها التربة، مما يؤدي بدوره إلى اصفرار وتقزم وتوقف نمو النبات وعدم القيام بعملية التركيب الضوئي بالشكل المناسب.

(ل د/ أ ب)

ANHA