إرسال 1.3 مليون جرعة لقاح كوفاكس إلى حكومة دمشق

وكتبت منظمة الصحة العالمية في سوريا على صفحتها في "التويتر": "استلمت سوريا أكثر من 1,3 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" عبر منصة "كوفاكس".

وأضافت المنظمة أن "هذه الدفعة تعتبر الأكبر التي تصل إلى سوريا عبر منصة "كوفاكس" عقب وصول الدفعة الأولى في شهر نيسان الماضي".

ومن جهته رحب رئيس البعثة وممثل منظمة الصحة العالمية في سوريا د.أكجيمال مختموفا بوصول هذه الدفعة الجديدة من اللقاحات قائلاً: "كلما استطعنا تلقيح أشخاص أكثر, كلما استطعنا ان نحصر مرض كوفيد19".

وأضاف مختموفا : "بعد سنوات من الأزمة في سوريا, عانى الشعب ما فيه الكفاية نتيجة لعدة أسباب سواء الاقتصادية منها, أو الخسائر التي نتجت عن النزاع, إضافةً إلى التأثير السلبي على الصحة".

وختم: "هناك حاجة ماسة للحصول على اللقاحات المنقذة للحياة لإنهاء الوفيات الناتجة عن مرض كوفيد-19".

ويشار أن حكومة دمشق تحتكر المساعدات الأممية المقدمة لها لتوزيعها على عوائل المسلحين الذين يقاتلون إلى جانبها، إلى جانب استثناء منطقة شمال وشرق سوريا منها، حيث تستخدم هذه المساعدات لتحقيق غايات سياسية منها كسب ولاء الشعب والضغط على السكان الذين يعيشون ظروف اقتصادية سيئة نتيجة سنوات الحرب.

ويشار أن مناطق سيطرة حكومة دمشق سجلت معدلات إصابة كبيرة بفيروس كورونا.

ووفقاً لآخر إحصائية للمرصد السوري لحقوق الإنسان في 5 تشرين الثاني الجاري، فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا في مناطق سيطرة قوات حكومة دمشق، بلغ نحو 5 مليون ونصف إصابة مؤكدة (بناء على معلومات من مصادر طبية للمرصد)، تعافى منها أكثر 5 مليون و120 ألف بينما توفي 43135 شخص.

في حين أن وزارة الصحة في حكومة دمشق قالت حينها إن عدد الإصابات بلغ 44449 إصابة، توفي منها 2600، بينما بلغت حالات الشفاء 26749.

(م ش)