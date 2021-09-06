إقليم الفرات.. مكتب القضايا القانونية للإدارة الذاتية يطالب حكومة باشور بالإفراج عن ممثلها

وتواصل سلطات حزب الديمقراطي الكردستاني اختطاف ممثل الإدارة الذاتية في باشور كردستان منذ الـ 10 من حزيران الماضي، الأمر الذي تعتبره الإدارة الذاتية مخالفاً لكل الأعراف والقيم الإنسانية وكذلك خرقاً لحقوق الإنسان.

الرئيس المشترك لمكتب القضايا القانونية للإدارة الذاتية في إقليم الفرات المحامي ولات حمي قال بأن "اعتقال ممثل الإدارة الذاتية في باشور كردستان يعتبر خرقاً للقانون والأعراف الدبلوماسية، و السياسية، و حقوق الإنسان".

وتابع: "حكومة باشور كردستان هي المسؤولة عن حياة جهاد حسن، وخاصة ما تم تداوله عن سوء وضعه الصحي في السجن الموجود فيه بباشور كردستان، واعتقال شخصية اعتبارية بدون توجيه أي تهمة له يعتبر خرقاً لجميع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان".

وأضاف ولات حمي بأنه "هناك قوانين دبلوماسية يجب على حكومة باشور كردستان مراعاتها والالتزام بها والتي تنص على عدم اتخاذ أي إجراء تعسفي و غير قانوني بحق الدبلوماسيين، ومراعاة القوانين الدولية و مبادئ حقوق الإنسان واعتقال ممثل جهاد الحسين يتعارض مع هذه القيم".

وأشار حمي بأن "اعتقال ممثل الإدارة الذاتية يزيد التوتر بين باشور كردستان وروج آفا، و يضعف مسار الحوار، ونناشد حكومة الإقليم بالإفراج عنه فوراً والعودة إلى العمل القانوني في تعاملها مع أبناء الإدارة، وتغليب المصلحة الوطنية للكرد على المصالح الفردية، و احترام القانون و الإفراج عن ممثل الإدارة الذاتية فوراً".

ولفت المحامي ولات حمي نظر حكومة باشور إلى أن "انجرار بعض الأطراف المنضوية تحت ظلها في هذه المرحلة الحساسة إلى تبني مشاريع فتنة تقودها الدولة التركية لضرب الكرد ببعضهم بعض، و تعطيل مسار التحول التاريخي الذي وصلت إليه القضية الكردية ليس لمصلحة الكرد، و يجب على حكومة باشور كردستان أن تكون يقظة وحذرة من هذه الأطراف".

وناشد الرئيس المشترك لمكتب القضايا القانونية للإدارة الذاتية في إقليم الفرات المحامي ولات حمي المنظمات الحقوقية و الإنسانية و على رأسها منظمة حقوق الإنسان الدولية للتدخل و معرفة مصير ممثل الإدارة الذاتية، والوقوف على ملابسات الاعتقال التعسفي لجهاد حسن و معرفة مصيره و التدخل للإفراج عنه بشكل فوري .

وتجدر الإشارة إلى أن ممثل الإدارة الذاتية اختطف على يد قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) برفقة عضوين من علاقات حزب الاتحاد الديمقراطي في الـ 10 من حزيران الماضي أثناء توجههم لمطار هولير، وأطلق سراح ممثلي حزب الاتحاد في الـ 29 من تموز المنصرم بينما بقي ممثل الإدارة مجهول المصير.

(ن ك/ج)

ANHA