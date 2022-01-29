إقليم الفرات.. حزب سوريا المستقبل يعقد مؤتمره السنوي الثاني

وحضر المؤتمر السنوي الثاني لحزب سوريا المستقبل في إقليم الفرات وجهاء العشائر العربية والكردية في المنطقة، وشخصيات من الأحزاب السياسية وممثلون عن الإدارة الذاتية في الإقليم.

وبدأت فعاليات المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، من ثم استهلت أعمال المؤتمر بكلمة رئيس فرع الحزب في إقليم الفرات فرحان حج عيسى.

وقال فرحان حج عيسى: "كل توجهاتنا في الفترة المقبلة من أجل وطن يسعى أبناؤه إلى بناء سوريا ديمقراطية، ومحاولتنا الأساسية هي وضع حد للأزمة السورية التي طال أمدها، وذلك عبر حوار يدعو جميع أبنائها لطاولة حوار واحدة".

ودعا فرحان حج عيسى أبناء المنطقة إلى التكاتف في وجه الهجمات البربرية التي يشنها جيش دولة الاحتلال التركي، لإفشال مخططاتها الساعية إلى خلق الفتن بين مكونات الشعب في المنطقة.

وبعدها قرأت الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية كوباني ندى جادر توجيهات الحزب للحضور والتي تضمنت أن " سوريا تمر بأزمة إقليمية، وللتخلص من هذه الأزمة يتطلب الأمر رسم استراتيجية للحزب للوصول إلى تنظيم حزبي ناجح قادر على مواجهة العوائق".

كما جاء في التوجيهات أن انفجار الأزمات البنيوية والحروب الداخلية في الشرق الأوسط بدأت ملامحها تظهر في العقد الأخير، وما يحدث اليوم على الساحة السورية هو تلاعب القوى الخارجية والداخلية فيما بينها من أجل حماية مصالحها المشتركة على حساب الشعب السوري".

وبعد قراءة التوجيهات ناقش الحضور الوضع الذي تمر به المنطقة وقدموا آراءهم الخاصة حيال الأزمة في سوريا بشكل عام ومنطقة شمال وشرق سوريا بشكل خاص.

وفي الختام قرئ التقرير السنوي للحزب، ليقوم بعدها أعضاء الحزب باختيار فرحان حج عيسى رئيساً للحزب، وندى الجادر نائبة له في إقليم الفرات.

(ن ك/ك)

ANHA