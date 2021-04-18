إقليم الفرات.. الإعلان عن حظر جزئي لمدة أربعة أيام

أصدرت الإدارة الذاتية في إقليم الفرات، اليوم، التعميم رقم 6، القاضي بانتهاء حالة حظر التجول الكلي والدخول في حظر تجول جزئي لمدة أربعة أيام، ليتم تمديد حالة حظر التجول الكلي بعدها لعشرة أيام.

وجاء في نص التعميم:

بناءً على مقترحات خلية الأزمة الخاصة بجائحة كورونا، قررت الإدارة الذاتية في إقليم الفرات انتهاء حالة حظر التجول الكلي المفروض على مناطق إقليم الفرات في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، ليدخل حظر التجول الجزئي حيّز التنفيذ ابتداءً من يوم غد الإثنين ولغاية يوم الخميس القادم.

وتضمن التعميم أيضًا: إغلاق كافة المرافق العامة (صالات الأفراح، دور العبادة، الحدائق، النوادي الرياضية والكافيتريات)، بالإضافة إلى منع كافة أشكال التجمعات (الاجتماعات والمؤتمرات والمناسبات وخيم العزاء).

تغلق جميع المحال باستثناء محال بيع المواد الغذائية (محال بيع الخضار، الفواكه، اللحوم، الحلويات، الألبان، الأجبان، السوبر ماركتات والمطاعم) على أن تفتح من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً، ويقتصر عمل المطاعم على الطلبات الخارجية فقط.

كما نص القرار على إغلاق كافة المحال الحرفية والصناعية باستثناء محال تصليح الآليات الخدمية والزراعية (محال تصليح السيارات، الجرارات، الحصادات، الغطاسات وقطع التبديل)، على أن تفتح من الساعة الخامسة مساءً حتى الثامنة صباحًا.

وشدد التعميم على اتخاذ الأهالي كافة التدابير الوقائية الصحية الذاتية من التعقيم وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وبحسب التعميم الصادر "تنتهي إجراءات حظر التجول الجزئي في الساعة السابعة من مساء يوم الخميس القادم لتدخل إجراءات حظر التجول الكلي مباشرة ولمدة عشرة أيام لغاية 2/5/2021، على أن تبقى وضع المحال الحرفية والصناعية على ما هو عليه وفق قرارات الحظر الجزئي.

كما جاء في قرارات الحظر أن يبقى عمل مؤسسات الإدارة الذاتية معلقًا طيلة فترة الحظر الجزئي والكلي ولغاية 14 يومًا.

(م ع)

ANHA