إقليم الفرات.. البدء بتقديم المساعدات الإنسانية للأهالي

وباشرت الإدارة الذاتية في إقليم الفرات، تقديم المساعدات الإنسانية، والتي هي عبارة عن ما يقارب 2500 سلة غذائية، للذين لا يملكون دخلًا اقتصاديًّا والمتضررين من الحظر الكلي المفروض على المنطقة بسبب انتشار جائحة كورونا.

وتقوم هيئة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الكومينات والمجالس في البلدات والأحياء بتوزيع السلل التي تتضمن 11 مادة غذائية على الأسر التي تحتاج لدعم مادي في الفترة الراهنة.

هذا ومن المقرر أن يتم توزيع تلك المساعدات على الأهالي في بلدات ونواحي وقرى إقليم الفرات، إذ تقوم الهيئة على التوزيع الآن في بلدات الإقليم، ثم بعد الانتهاء منها، سيتم التوزيع في نواحي مدينة كوباني.

ومن المحتمل أن يستمر العمل على توزيع السلل الغذائية على الأهالي عشرة أيام.

(م ع/ج)

ANHA