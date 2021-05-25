إقليم الفرات.. البدء باستلام محصولي القمح والشعير بعد موسم مخيب للمزارعين

وكانت الشركة قد بدأت باستلام مادتي القمح والشعير بشكل غير رسمي منذ الـ 20 من هذا الشهر، فيما كان الموعد المحدد لاستلام الحبوب في الـ25 منه، إلا أنه تم تغييره بعد توريد المزارعين لمحاصيلهم إلى مراكز الاستلام.

ويتم الاعتماد في إقليم الفرات على صومعتين لتخزين الحبوب حيث يتم استلام محصول الشعير في صوامع الجلبية أما القمح فيتم استلامه في صوامع قريتي روفي والجلبية معاً، حيث تبلغ سعة كل واحدة منها 12000 طن، أما صوامع صرين التي تقدر سعتها التخزينية بـ 10000طن فتم الاحتفاظ بها كاحتياط وتم وضعها في الخدمة هذا العام, بالإضافة إلى صوامع ناحية عين عيسى التي لا يمكن تخزين الحبوب فيها هذا العام بسبب استهدافها بين الفترة والأخرى من قبل مرتزقة دولة الاحتلال التركي.

الرئيس المشترك لشركة تطور المجتمع الزراعي في إقليم الفرات عبد الباسط محمد علي قال بأن "قدرتنا الاستيعابية لتخزين الحبوب هي ما بين 35 و40 ألف طن، ولكن بشكل عام الموسم ضعيف بسبب قلة هطول الأمطار، ولكننا سنعمل ما بوسعنا لتأمين احتياجات المنطقة من الحبوب".

من جانبه قال المزارع محمد عبد السلام صاحب 25 هكتاراً من الأراضي المروية من ريف صايكول الشرقي بمقاطعة كوباني بأن أغلب المزارعين تأثرت محاصيلهم بالجفاف الذي مرت به المنطقة، ولكن السعر الذي حددته الإدارة لشراء الحبوب شجعه على القدوم لتسليم محصوله في صوامع روفي.

وبدوره أكد الإداري في صوامع مقاطعة كوباني نواف عبد الرحمن بأن الإقبال على تسليم الحبوب للصوامع يزداد يوماً بعد يوم بفضل السعر العالي الذي حددته الإدارة الذاتية لشراء مادتي القمح والشعير".

(ن ك/ د)

ANHA