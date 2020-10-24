إقبال كثيف على انتخابات مجلس النواب المصرية رغم كورونا

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطا ساخنا برقم 19826، وذلك للرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.

كما انتظمت الخدمات الأمنية بمحيط جميع اللجان التي تشهد التصويت بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، حيث دفعت أجهزة الأمن بتمركزات أمنية بمحيط اللجان، مع اشتراك الشرطة النسائية في التأمين.

وأكدت وزارة الداخلية المصرية على مواصلة الجهود واستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين، وثقتها في وعى المواطنين بالجهود التي يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

كما تم توفير وسائل النقل اللازمة وكافة الإجراءات المطلوبة لنقل المواطنين لأماكن الانتخاب بكل سهول ويسر مع توفير مظلات وأماكن انتظار للعمل على راحه الناخبين مع رفع درجة الاستعداد بكافة المقرات واللجان الانتخابية وتركيب مظلات وتوفير مقاعد لكبار السن والناخبين وتنظيم اماكن الدخول والخروج للحفاظ على التباعد الاجتماعي مع تكثيف أعمال التعقيم بها ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها

كما تم التأكيد على رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وأطقم الجراحة لمجابهة أي موقف طارئ بالإضافة إلى تمركز الإسعاف بالقرب من المدارس لتقديم يد العون لأي مواطن.

(أ ع)