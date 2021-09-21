إقامة معرض لصور القائد أوجلان في ريف دير الزور الغربي

وأقيم المعرض، اليوم الثلاثاء، في المركز الثقافي الكائن في منطقة الكسرة بريف دير الزور الغربي.

وزاره عدد غفير من الأهالي، بالإضافة إلى ممثلي الإدارات المدنية والعسكرية والمجالس وممثلات اتحاد المرأة الشابة.

وعرضت ما يقارب الخمسين صورة للقائد، ولعدد من رفاق دربه الذين شاركوه النضال الثوري ونشر الفكر الديمقراطي.

وتناولت الصور نشأة القائد عبدالله أوجلان وحياته منذ أن كان طفلاً، إلى أن أصبح رمزاً للحرية والتعايش المشترك والفكر الديمقراطي الحر.

وعلى هامش المعرض، التقت وكالتنا مع الرئيسة المشتركة للجنة الشباب والرياضة في ريف دير الزور الغربي، بدور الهجر، التي قالت: "قمنا اليوم بافتتاح معرض لصور القائد آبو (أوجلان) في المركز الثقافي بمنطقة الكسرة، حيث تتكلم الصور عن حياة القائد منذ طفولته وحتى شبابه".

وتابعت "القائد قام بزيارات لشيوخ الدين واختلط مع وجهاء العشائر والأُسر الوطنية، وكان له هوايات عديدة منها كرة القدم. وهذا المعرض يحكي عن القائد"، مضيفة أن هدفهم من هذا المعرض هو تعريف "مشروع القائد ومسيرته المليئة بالمصاعب والتحديات، التي نفهم منها معنى الأخوة والترابط المجتمعي".

ومن جانبه، قال الرئيس المشترك للجنة الشباب والرياضة في ريف دير الزور الغربي، طارق الكردي، لوكالتنا: "افتتحنا معرض صور القائد عبدالله أوجلان، ومن هذا المعرض نلفت إلى اهتمامات القائد عبدالله أوجلان بالرياضة وبأمور الحياة وتواضعه".

مبيّناً أن هذا المعرض هو أول معرض يتم افتتاحه في منطقة الكسرة، موضحاً أنه لاقى نجاحاً لافتاً.

(س ر)

ANHA