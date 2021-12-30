إقامة احتفالات رأس السنة للأطفال في مقاطعة قامشلو وحلب

أقيمت الاحتفالات في روضة سوسن في ناحية عامودا ومدرسة عين جالوت الابتدائية ومدرسة حسن محمود خلف الإعدادية في مدينة قامشلو.

أوضحت مديرة روضة الأطفال في ناحية عامودا، روجين شويش، أنهم ينظمون الاحتفالات للأطفال في كل مناسبةٍ لإدخال السعادة والفرح إلى قلوبهم، وقالت "نريد بهذه الاحتفالات إبعاد أطفالنا عن الهجمات التي تتعرض لها المنطقة".

حلب

نظم مجلس عوائل الشهداء ولجنة الشؤون الاجتماعية احتفالية بمناسبة رأس السنة الميلادية في صالة ستار لايت الوقعة بحي الشقيف، وذلك بحضور عشرات من ذوي الشهداء وأبناءهم.

وزين مكان الاحتفالية بالبوالين وصور الشهداء.

هنأت عضوة مجلس عوائل الشهداء رمزية صالح جميع أطفال الشهداء والقائد عبد الله أوجلان بهذه المناسبة.

وتمنت رمزية بأن يتحرر القائد عبد الله أوجلان جسدياً، ويعم السلام على المنطقة وأن تتحرر جميع المناطق المحتلة.

بعدها أدت كل من فرقة كوليلكين بيشفروش، وفرقة كوليلكن عفرين للأغاني التابعة لمركز جميل هورو للثقافة والفن في حي الشيخ مقصود بعض الأغاني الثورية والفلكلورية. كما تم توزيع الهدايا على الأطفال.

( كروب/م)

ANHA