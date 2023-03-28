إنتاج وتهريب الكبتاغون ...عقوبات أمريكية على شخصيات بينهم أقارب لبشار الأسد

أفادت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن الولايات المتحدة فرضت اليوم الثلاثاء عقوبات جديدة على ستة أشخاص، بينهم اثنان من أقارب بشار الأسد ، لدورهم في إنتاج منشط الكبتاغون الخطير أو تصديره.

وقالت الوزارة إن "الإتجار بالكبتاغون يحقق ربحاً يُقدر بمليارات الدولارات وإن العقوبات تسلط الضوء على دور المهربين اللبنانيين وهيمنة عائلة الأسد على تجارة هذا المنشط الخطير الذي يُسهم في تمويل الحكومة السورية".

وقالت أندريا إم جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة " أصبحت سوريا رائدة عالمياً في إنتاج الكبتاغون الذي يسبب الإدمان، ويتم تهريب الكثير منه عبر لبنان".

وأضافت "بالتعاون مع حلفائنا، سنحاسب أولئك الذين يدعمون نظام بشار الأسد بأرباح الإتجار غير المشروع بالمخدرات وطرق مالية أخرى تمكن النظام من الاستمرار في قمع الشعب السوري".

ومن بين الذين فرضت عليهم العقوبات سامر كمال الأسد، ابن عم بشار الذي قالت وزارة الخزانة إنه يشرف على منشآت إنتاج الكبتاغون الرئيسة في اللاذقية بسوريا، ووسيم بديع الأسد، ابن عم آخر اتهمته وزارة الخزانة بدعم الجيش السوري وبأنه شخصية رئيسية في شبكة إقليمية لتهريب المخدرات.

كما عوقب خالد قدور، الذي قالت وزارة الخزانة إنه رجل أعمال سوري وشريك مقرب من ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري وقائد الفرقة الرابعة بالجيش.

واستهدفت وزارة الخزانة كذلك لبنانيين، بعضهم على صلة بجماعة حزب الله ، ومن بين هؤلاء نوح زعيتر وحسن دقو.