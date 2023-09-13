إنشاء ملعبين جديدين في قامشلو ورياضيون يعتبرونه دعماً كبيراً

باشر مكتب المنشآت في المجلس الرياضي في إقليم الجزيرة أعمال إنشاء ملعبين معشّبين (سداسيات) لكرة القدم في مدينة قامشلو.

يقع الملعب الأول في القسم الشرقي من المدينة (في منشأة هيثم كجو الرياضية) والآخر سيكون في منشأة شهداء 12 آذار الرياضية بالقرب مركز المدينة.

تبلغ مساحة كل ملعب 1500 م مربع، بطول 50 وعرض 30 م، وهما ضمن مواصفات رياضية جيدة، حيث سقفاهما مكشوف ومجهزان بالعشب الصناعي.

يأتي هذا المشروع ضمن تعاون المجلس مع منظمات المجتمع المدني، وفق ما صرّح به مدير مكتب المنشآت مهند الأحمد.

ومن موقع العمل، أفاد مهند الأحمد لوكالتنا: "تحديد موقع الملعبين في قامشلو جرى حسب دراسة منظمات المجتمع المدني، ويتم الآن العمل على أعمال الأرضية، كالردم وتجهيزها بالبقايا وتسويرها".

وبيّن الأحمد أن الملعبين سيكونان في خدمة المدراس الكروية والأندية، ومفتوحين أمام الرياضيين جميعاً، فيما لم يحدد موعد الانتهاء من تجهيزهما بشكل كامل، وأكد: "الأعمال تجري على قدم وساق والانتهاء منهما سيكون وفق توفر المواد اللوجستية".

ويعاني الرياضيون والأندية في مدينة قامشلو من ارتفاع أجور الملاعب المعشّبة الخاصة التي يصل سعر الحجز فيها للساعة الواحدة إلى 50 ألفاً، وتجهيز هذين الملعبين في المدينة سيكون ذا أهمية لكافة الرياضيين، حسب محمد عكو الإداري في نادي بيمان النسائي لكرة القدم.

وأكد عكو "هذا المشروع هو خطوة في سبيل تطوير الواقع الرياضي ودعم المدراس الكروية والأندية، وخطة جيدة في سبيل دعم الرياضيين"، ونأمل أن "تزداد هكذا مشاريع في المنطقة".

ويوافق رياضيون آخرون عكو في رأيه، من حيث إن إنشاء الملاعب المعشّبة يعدّ دعماً كبيراً للرياضة وتحسين واقعها في المدينة.

(سـ)

ANHA