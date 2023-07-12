إنشاء مفرزة إنقاذ جوالة على سرير نهر الفرات

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يتوجه غالبية أهالي مدينة الرقة برفقة عوائلهم إلى نهر الفرات للسباحة والجلوس على سرير النهر والاستجمام.

وبهدف الحماية من الغرق في النهر، أنشأ فريق الاستجابة الأولية التابع لمجلس الرقة المدني مفرزة إنقاذ جوالة على سرير نهر الفرات، يبدأ عملها من الساعة الواحدة ظهراً حتى الثامنة مساءً.

ويضم فريق مفرزة الإنقاذ الجوالة، غواصين اثنين على أهبة الاستعداد دائماً، بالإضافة إلى سيارة إسعاف، ومسعف لإجراء الإسعافات الأولية للغريق.

في هذا الصدد، التقت وكالتنا بالمسؤول عن فريق الغواصين في الرقة، محمود عبدو، الذي قال: "بدأ عمل مفرزة الإنقاذ بتاريخ 14-6-2023 ومن أبرز أعمال هذا الفريق هو تصوير قواعد جسر الرشيد ومراقبة شريط النهر تجنباً لوقوع أي حالة غرق".

وأضاف عبدو: "يعمل فريق الغواصين على إنقاذ الأشخاص الذين يتعرضون للغرق في نهر الفرات، وأقنية الري، بالإضافة إلى سحب السيارات التي تغرق في نهر الفرات، نتيجة ركنها من قبل الأهالي على حافة النهر".

وبيّن "تتنقل مفرزة الإنقاذ على ضفاف النهر من أجل التدخل السريع في حال حدوث أي حالة غرق".

ودعا عبدو، أهالي الرقة وريفها إلى توخي الحذر أثناء تواجدهم على نهر الفرت والانتباه للأطفال وعدم النزول إلى الماء بعد تناول الطعام وعدم التعمق في النهر بسبب وجود تيارات قوية ودوامات مائية.

وكان فريق الاستجابة الأولية قد خصص أرقاماً للطوارئ لمساعدة فريق الاستجابة الأولية في حال حدوث أي طارئ، نشر هذه الأرقام على مواقع التواصل الافتراضي في مدينة الرقة، كما علقت لافتات عليها هذه الأرقام في شوارع المدينة.

بدوره، قال الغواص في فريق الاستجابة الأولية زياد الخلف: "نحن موجودون على ضفاف نهر الفرات من الساعة الـ1 ظهراً حتى الساعة الـ8 مساءً من أجل التدخل وإنقاذ الأشخاص الذين يتعرضون للغرق".

وبيّن زياد الخلف: "غالبية حالات الغرق هي من فئة الشباب والأطفال دون سن الـ18 عشرة"، ودعا الأهالي والشباب لضرورة توخي الحذر وعدم السباحة في الأماكن العميقة.

وحسب إحصائيات فريق الاستجابة الأولية في مدينة الرقة فإنهم أنقذوا 6حالات من الغرق، وسحبوا 4 سيارات من نهر الفرات منذ تاريخ بدء عمل مفرزة.

(خ)

ANHA