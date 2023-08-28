إنشاء فرن آلي في قامشلو بطاقة إنتاجية تصل لـ 8 طن

بدأت المديرية العامة للأفران في هيئة الاقتصاد بإقليم الجزيرة، إنشاء فرن آلي في ناحية جل آغا بمقاطعة قامشلو، منذ شهر تموز المنصرم، في عمل يهدف إلى تزويد الناحية وريفها بمادة الخبز، بعد الشكاوى المتكررة التي وردت للمديرية بخصوص نقص كمية الخبز.

يقع الفرن خلف "الكراج الشرقي" في الناحية، ووفق المخطط الموضوع، فإنه يتألف من بناء يحوي مستودعات بطول 60 متراً وعرض 13 متراً، وارتفاع 5 أمتار، وسيعمل بعد افتتاحه بخط إنتاج يعمل وفق ورديتين، بطاقة إنتاجية تصل لـ 8 طن يومياً، أي ما يعادل 6500 ربطة خبز.

وحسب الرئيسة المشتركة لمديرية الأفران في مقاطعة قامشلو، سهيلة شمو، فإن الأفران الموجودة في جل آغا لا تغطي حاجة المواطنين، لذا جاء إنشاء الفرن.

وتابعت سهيلة: "باشرنا تنفيذه بعد الانتهاء من دراسته فنياً وحقوقياً ومالياً وتعمل فيه شركتي الجزيرة وشركة أندوك المرخصتان لدى هيئة الاقتصاد".

هذا ووفق القائمين على إنجازه، فإنه من المقرر الانتهاء من تجهيز الفرن خلال 3 أشهر، ليدخل الخدمة بعدها، وتبلغ التكلفة المالية المخصصة له 170 ألف دولار.

أهالي ناحية جل آغا، من جانبهم أثنوا على البدء بإنشاء الفرن، حيث أشار المواطن حسين الشيخ أنهم يعانون من صعوبة في الحصول على الكمية التي تكفي أسرته من الخبز، واعتبر بناء الفرن خطوة جيدة جداً.

فيما قالت المواطنة مريم خضر: "سنتخلص من مشكلة الوقوف في طوابير الحصول على الخبز".

(سـ)

ANHA