إنجاز 85 بالمئة من طريق عمبارة - الدولي

في نيسان 2022، أطلقت هيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة، العمل في مشروع طريق عمبارة- الدولي، غرب مدينة قامشلو، ليكون بديلاً عن طريق علي فرو الذي يصل مدينة قامشلو بالطريق الدوليM4 .

الطريق يبلغ طوله 10 كم و300 متر بعرض 13 متر، وتنفذه شركة زاغروس العامة للطرق. وكان من المقرر أن ينتهي العمل فيه بغضون 6 أشهر من موعد انطلاقه، لكن تعطل بعض الآليات وصعوبة توفير البقايا الحجرية تسببا في تأخير إنجاز الطريق، وفقاً لمدير المشروع خليل يوسف.

وبحسب مدير المشروع خليل يوسف، فإن الأعمال الانشائية والتي تشمل القشط وحفر وردم الأرض، ومن ثم فرشها بعدة طبقات من مادتي البقايا وحجر المكسر، تجري في مرحلتها الأخيرة، منوهاً انهم أنهوا 8 كم من المسافة ، وما يزال العمل يجري في المسافة المتبقية ومن المقرر أن تنتهي خلال أسبوعين، حيث يجري حالياً فرشها بالحجر المكسر والبقايا.

يوسف أشار أن العمل يجري أيضاً في 5 عبارات مائية توجد في الطريق، إحداها صندوقية كبيرة بـ 5 فتحات، مؤكداً أن 85 بالمئة من المشرع قد أُنجز.

وعن الصعوبات التي تواجههم أشار يوسف أنهم يعانون صعوبات في توفير الكمية الكافية من الحجر المكسر الذي يستخرج من جبل كزوان في الريف الغربي لمدينة الحسكة، مشيراً أن كمية المواد المحسوبة الداخلة في المشروع تضاعفت عما حددت أثناء الدراسة، إضافة لتعطل بعض الآليات الأمر الذي أعاق استمرار العمل في بعض المراحل.

انتهاء المشروع

ووفق مدير المشروع فإن الطريق سيكون مفتوحاً أمام السير وستنتهي الأعمال الإنشائية قبل حلول فصل الربيع لتبدأ بعدها أعمال التعبيد.

(خ ع/م)

ANHA