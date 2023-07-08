إنجاز 65 % من مشروع جسر الرقة الجديد

يعد جسر الرقة الجديد من أكبر وأهم الجسور الحيوية الواقعة على نهر الفرات، كونه يربط بين الرقة وريفها الجنوبي، ويعتبر ممراً للشاحنات الثقيلة القادمة من مختلف المناطق السورية.

وأطلقت هيئة الإدارات المحلية والبلديات في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في تشرين الأول 2022 مشروع إعادة إعمار جسر الرقة الجديد في مدة لا تتجاوز العام؛ لتخفيف الضغط عن الجسور والسدود الأخرى وتسهيل عملية التجارة البرية والزراعية والنقل في المنطقة.

وحسب مدير المشروع، المهندس إيهاب الحامض فإن إعادة إنشاء الجسر الجديد قُسّم لمرحلتين، مرحلة القسم الشمالي ومرحلة القسم الجنوبي، وبيّن، "تم الانتهاء من المرحلة الأولى بشكل كامل وذلك بعد صب فتحتين كاملتين بالإضافة إلى صب ركيزة وترميم ثلاث ركائز كانت متضررة والفتحات المتضررة".

وتابع "انتقلنا إلى المرحلة الثانية وتم الانتهاء من صب ركيزة وسط المياه بعد تغيير مجرى مياه نهر الفرات إلى الطرف الشمالي من الجسر وسيتم صب جميع الركائز الموجودة ضمن المياه خلال الأيام القادمة".

وفي ختام حديثه، أكد، إيهاب الحامض، أن مشروع إعادة إعمار الجسر الجديد سيتم الانتهاء منه وفق المدة التي تم تحديدها.

خرج جسر الرقة الجديد (جسر الرشيد)، الذي شيد في ستينيات القرن الماضي، عن الخدمة كلياً في كانون الثاني 2017، خلال معارك طرد مرتزقة داعش من المدينة على يد قوات سوريا الديمقراطية.

(خ)

ANHA