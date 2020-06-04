إنجاز 50% من مشروع المدينة الصناعية والجهات المعنية توضح أسباب التأخير

يعدّ وجود المنطقة الصناعية في كركي لكي ضمن المناطق السكنية من إحدى أهم المشاكل التي يعاني منها الأهالي، نظراً لما يسببه وجود المحال الصناعية ضمن المناطق السكنية من ضجيج وتلوث وأزمة مواصلات داخل المدينة.

ولأجل تلافي هذه المشكلة بادرت بلدية الشعب بالتعاون مع غرفة الصناعة في كركي لكي إلى البدء بتنفيذ مشروع بناء مدينة صناعية جديدة خارج المناطق السكنية.

وواجه المشروع عدة عوائق من أهمهما الحصول على قطعة من الأرض، وبعد إيجاد المكان المناسب بدأت غرفة الصناعة وبلدية الشعب بتنفيذ المشروع، الذي يقع بين ناحية كركي لكي وقرية كرزيارتي جولي غرب ناحية كركي لكي على بعد3 كيلومترات عن الناحية بمساحة 4000 متر مربع.

ويضم المشروع 281 محلاً، موزعاً على 9 كتل بمساحة 20 متراً مربعاً لكل محل، وتم وضع مخطط البناء من قبل فنيين مختصين، وتفصل بين الكتل شوارع بعرض 25 متراً، إضافة إلى حديقة في الجهة الأمامية، وتم تمديد شبكات أرضية للصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء وشبكات الهواتف والانترنت إضافة إلى حفر بئر ارتوازي.

ويوفر بناء مشروع المدينة الصناعية فرص عمل، حيث يعمل ضمن المشروع حوالي 38 عاملاً.

إنجاز حوالي 50 % من المشروع حتى الآن

وتواصل الورش الفنية وورش البناء العمل على إنجاز المشروع من أجل استكمال بنائه في أقرب وقت، وبحسب القائمين على المشروع فقد تم إنجاز أكثر من 4 كتل بناء من المشروع، أي ما يعادل 50 بالمئة من كامل المشروع، على أن يتم العمل خلال الأسابيع القادمة على إنجاز باقي كتل البناء.

تأخر المشتركين عن دفع الأقساط من أهم أسباب التأخير

ويعزو القائمون على المشروع أسباب تأخر إنجاز المشروع إلى عدة أسباب، منها ما يتعلق بعدم استقرار أسعار مواد البناء، إلا أن السبب الرئيسي لتأخر المشروع بحسب الرئيس المشترك لغرفة الصناعيين في كركي لكي علي محمد والمتعهد المشرف على المشروع رائد جوير، هو تأخر المشتركين عن دفع الأقساط الشهرية المترتبة عليهم، مما يؤدي إلى نقص في تمويل المشروع وتأخر إنجازه.

وناشد القائمون على المشروع جميع المشتركين بالالتزام بدفع الأقساط الشهرية في وقتها حتى يتسنى لهم إنجاز المشروع في أقرب وقت.

(ك)