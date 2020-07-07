إنهاء أوّل دورةٍ تدريبيّةٍ لأعضاء كومينات مُخيّم مُهجّري كري سبي

ءانضمّ إلى الدورة 13 عضو/ـة من أعضاء كومينات مُخيّم كري سبي، حملت اسم الشّهيد "ديار كري سبي".

استمرّت الدورة 9 أيام، تلقّى خلالها المتدرّبون دروساً عن "تاريخ الشّرق الأوسط وروج أفا، الحرب الخاصّة، الأسلوب والخطابة، وتاريخ المرأة".

حضر مراسم التّخرّج العشرات من مُهجّري المُخيم.

وتحدّث في المراسم كلّ من الرّئيس المشترك للمُخيّم أحمد الشّيخ وفوّاز العلي باسم لجنة الثقافة والفنّ وباركوا للمتخرّجين إتمامهم الدّورة، وتمنّوا لهم التوفيق وتطبيق ما تعلموه خلال عملهم في المُخيّم.

وأكّدت الكلمات أيضاً على الإصرار والتصميم بالسير على نهج الأمة الديمقراطية والفكر الحر والمقاومة.

انتهى مراسم بعقد حلقات الدبكة الشّعبية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الشهيد ديار كري سبي الذي سُمّيت الدورة باسمه من مواليد كري سبي/ تل أبيض 1983 استشهد خلال معارك تحرير مدينة منبج من مرتزقة داعش.

(كروب/س و)

ANHA