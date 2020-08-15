إنهاء الدورة الأولى للإسعافات الأولية في مخيم كري سبي

وانضم للدورة الأولى 22 متدربًا ومتدربة من أبناء المخيم، اجتاز 13 متدربًا منهم الدورة بنجاح.

واستمرت الدورة التي أشرف عليها كادر طبي مختص من مشفى الشهيد عمر علوش 25يومًا، تلقوا من خلالها دروسًا نظرية وعملية عن الاسعافات الأولية" تضميد جروح، قياس ضغط، حقن إبر وغيرها من الإسعافات الأولية".

وخلال فعالية التخريج، وزعت على المتخرجين شهادات تثبت خضوعهم للدورة، فيما بارك الإداري في مخيم مهجري كري سبي علي الندى على المتدربين تخريجهم وإتمامهم الدورة بنجاح، مطالبًا إياهم بتطبيق ما تعلموه خلال الدورة داخل المخيم ونشر المعلومات التي تعلموها في قطاعاتهم.

ووعد الندى أن تتبع هذه الدورة دورات مماثلة للنهوض بالواقع الصحي داخل المخيم.

فيما شكرت المتخرجة أمورة خليل إدارة المخيم على إقامة مثل هذه الدورات داخل المخيم، حيث يستطيعون من خلالها اكتساب خبرات عملية تجعل منهم أشخاصًا مفيدين في المجتمعات التي يعيشون فيها.

هذا ويفتقر مخيم مهجري كري سبي للدعم الصحي من أي منظمة طبية، باستثناء ما تقدمه لجنة الصحة في مقاطعة كري سبي من خدمات علاجية بسيطة لأهالي المخيم.

(ج)

ANHA