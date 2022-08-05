إنارة بعض أعمدة الشوارع الرئيسية في مدينتي قامشلو والحسكة

وكانت هيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة بالتنسيق مع هيئة الداخلية ومكتب الطاقة في إقليم الجزيرة أطلقت مشروع إنارة الشوارع الرئيسية في مدينتي قامشلو والحسكة في 15 أيار من العام الجاري.

ويعتمد مصدر الطاقة في مشروع الإنارة بمدينتي قامشلو والحسكة على خطوط الكهرباء الاستثنائية التي تتوفر فيها الكهرباء بشكل دائم حسب ما أكده الرئيس المشترك لهيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة سليمان عرب لوكالتنا، والهدف من المشروع تسهيل حركة المواطنين ليلاً وتوفير الأمان.

ووضعت الإنارة في الجهة الشرقية من مدينة قامشلو من دوار الشهداء الأمميين حتى مفرق حي علايا، أما في الجهة الغربية فوضعت من دوار أوصمان صبري إلى حاجز سمية في حي الهلالية، أما في مدينة الحسكة فوضعت أعمدة الإنارة من دوار بانوراما إلى جسر غويران، ومن دوار جودي وصولاً إلى دوار الكلاسة.

وبلغ عدد الأعمدة في المحاور الأربعة لمدينتي قامشلو والحسكة 295 عمود. فيما بلغت كلفة المشروع في المدينتين ما يقارب 420 ألف دولار.

ومن المقرر أن يتم إنهاء المشروع في الأسابيع المقبلة.

ANHA