إن فاز أردوغان هذا ما سنفعله: سنأخذ حلب والحدود السورية - العراقية

كرر سليمان صويلو الذي انضم إلى برنامجٍ تلفزيوني تركي، مخططاتهم القذرة، فقد أشار مجدداً إلى أن هدفهم الأول هو القضاء على حركة التحرر الكردستانية وأنهم سيعملون على تحقيق ذلك، وتشير تصريحات صويلو إلى أن حزب العدالة والتنمية سيعتمد في حملته ودعايته الانتخابية خلال الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية على هذا.

كما تطرق صويلو مرةً أخرى إلى مخططاتهم حيال شمال وشرق سوريا والإدارة الذاتية وذكر أنهم سيهاجمون المنطقة.

وذكر صويلو خلال حديثه، مدعياً، أن مدينة حلب تقع في الميثاق الملي ضمن حدودهم، لذا فهم لا يؤيدون منح سوريا لحق المواطنة لسكانها، لكن تركيا ستفعل، كما قال صويلو الأمر نفسه عن المناطق العراقية.

وأشار صويلو إلى مخططاتهم القذرة وأهدافهم بعد الانتخابات قائلاً: "قمنا بإعادة 553 ألفاً و335 من إخوتنا السوريين إلى المناطق الآمنة. ينحدر معظم اللاجئين السوريين من مدينة حلب، وحلب تقع ضمن حدودنا في الميثاق الملي، لذا فهؤلاء شعبنا. ولطالما عارضت الجمهورية التركية اعتبار التركمان في سوريا والعراق مواطنين لهذين البلدين. لقد انتهجت تركيا هذا كسياسة. لقد تغيرت العملية ووصلت إلى مرحلةٍ أصبحنا فيها نمنحهم الجنسية، هؤلاء إخوتنا. وسنطهر الحدود السورية- العراقية ولن نتركها لأمريكا والإرهابيين".

(ر)