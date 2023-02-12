إلقاء القبض على شبكة تروّج المواد المخدرة في مدينة قامشلو

أعلن المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا القبض على شبكة ترويج للمخدرات في مدينة قامشلو يوم أمس السبت.

وأضاف المركز الإعلامي "ضِمن سلسلة المتابعة وملاحقة ملفات ترويج المخدرات من قبل قواتنا، توصل أعضائنا في مكافحة المخدرات لستة أشخاص يعملون في ترويج المواد المخدرة في مدينة قامشلو، وبعد جمع الأدلة والثبوتيات التي تثبت تورطهم تم التنسيق مع النيابة العامة لمداهمة أماكنهم وإلقاء القبض عليهم بالتنسيق مع قوى العمليات كما ضُبِطَ بحوزتهم أثناء المداهمة الأسلحة والمواد التالية:

1- كف حشيش يزن 169 غرام

2- حبوب كبتاغون عدد 308 حبة

3- حبوب ترامادول عدد 2

4- ورق لف سكائر عدد 1

أثناء التحقيق مع الجناة اعترفوا بقيامهم بترويج المواد المخدرة، كما أنهم قاموا بمقاومة الدورية أثناء المداهمة وسحب القنابل اليدوية بغية الفرار.

ليتم تحويل الجناة مع المضبوطات الى هيئة النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية العادلة بحقهم".

(م)