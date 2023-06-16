إلقاء القبض على مرتزقين جنوب الحسكة

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم، بياناً إلى الرأي العام، أوضح فيه: "في إطار عملياتها المستمرة ضد خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي؛ نفذت وحدات مكافحة الإرهاب (YAT) التابعة لقواتنا، قوات سوريا الديمقراطية، وبالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان (CTG) وقوات التحالف الدولي، عملية أمنية استهدفت تفكيك خلية لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وكشفت القوات: "العملية التي جرت يوم الأربعاء، 14 يونيو/ حزيران الجاري، بقرية "صبخة" في ريف "الشدادي"، جنوب الحسكة، جاءت بعد مراقبة جوية دقيقة لتحركات الخلية الإرهابية. وتمكنت وحداتنا إثر تحديد مكان اختباء الخلية من إلقاء القبض على عضوين اثنين منها، كانا ينشطان في تهريب عناصر التنظيم الإرهابي وتزويده بالأسلحة والذخيرة لتنفيذ العمليات الإرهابية ضد قواتنا والمدنيين أيضاً.

وخلال العملية صادرت وحداتنا كمية من الأسلحة والمعدات العسكرية كانت بحوزة الإرهابيين.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية أن عملياتها ضد مرتزقة داعش لن تتوقف، وأوضحت: "وتؤكد قواتنا أن عملياتها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي لن تتوقف، إلى أن يتم تجفيف منابعه للحفاظ على الأمن والاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا".

(أ ب)