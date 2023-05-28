إلقاء القبض على مرتزق من داعش في ريف دير الزور الشرقي

أصدر المركز الإعلامي لقوّات سوريا الديمقراطية، اليوم بياناً كشف فيه إلقاء القبض على مرتزق من داعش، جاء فيه:

"في إطار العمليّات الأمنية المشتركة ضد تنظيم داعش الإرهابي وخلاياه في المنطقة، نفَّذَت وحدات مكافحة الإرهاب (YAT) التّابعة لقوّاتنا، قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة، بمشاركة جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق (CTG) وبدعم من قوات التحالف الدولي؛ يوم الجمعة، 26 مايو/ أيار الجاري، عمليّة أمنيّة في قرية البونيتل في ريف دير الزور الشرقي.

تمكنت الوحدات من رصد واعتقال أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي الذي كان يعمل على تسهيل ودعم الخلايا الإرهابية في المنطقة من حيث تزويدهم بالأسلحة وتهريبها. كما ضبطت الوحدات عدَّة أسلحة ومُعدّات عسكريّة كانت بحوزته، وهي كالتّالي:

– مسدّس عدد /1/.

– أسلحة كلاشينكوف عدد /1/.

– هواتف ذكيّة (موبايل) عدد /4/.

-مخازن أسلحة كلاشينكوف عدد / 11/

تؤكِّدُ قوّاتنا على استمرار عمليّاتها الأمنيّة المشتركة في مكافحة خلايا تنظيم “داعش” الإرهابيّ، حتّى القضاء على جذوره، والحفاظ على أمن واستقرار مناطقنا".

(ف)