إلقاء القبض على خلية لداعش تعمل في صناعة المتفجرات ولها صلة بالهجوم الذي استهدف الرقة

ووفق ما نشره المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا على موقعه الرسمي، فإن إلقاء القبض على الخلية جرى في يوم الاثنين ٩ كانون الثاني الجاري.

وأشار أن عمليات متابعة و ملاحقة خلايا داعش انطلقت استناداً لمعلومات أمنيَّة و أدلة مثبتة حصلت عليها قوى الأمن الداخلي في الرقة ، " حيث استطاع جهاز الأمن العام القبض على خمسة أشخاص، ينتمون لخلية قدمت المساعدة للخلية الإرهابية التي استهدفت المركز الغربي لقواتنا في الرقة، بتاريخ الـ 26 من شهر كانون الأول 2022."

المركز الإعلامي أكد أن الخلية التي تم إلقاء القبض عليها يعمل عناصرها في صناعة العبوات والألغام بأنواعها المختلفة بأجهزة تَحكُم عن بِعد، و كانوا يخططون للقيام بأعمال إرهابية، لضرب الاستقرار في المدينة.

وخلال العمليات ضبطت قوى الأمن الداخلي كمية ضخمة من المواد الأساسيَّة التي تدخل في تركيب المتفجِّرات معظمها كهربائية وإلكترونيَّة إضافةً لأكثر من 50 صاعقاً متفجِّراً وأكثر من 240 حساس لغم ليزري وهواتف خليوية وأجهز لابتوب محمول كما تم ضبط أكثر من 250 دارة كهربائية إلكترونية معدّة للتفجير.

(سـ)