إلقاء القبض على خلية لداعش في دير الزور

أصدر المركز الإعلامي لقوات وسوريا الديمقراطية، اليوم، بياناً إلى الرأي العام، جاء فيه:

"ضمن إطار العمليات المستمرة لمكافحة فلول خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي؛ نفذت وحدات مكافحة الإرهاب YAT) ) التابعة لقواتنا، قوات سوريا الديمقراطية، وقوات التحالف الدولي يوم أمس، السبت، عمليةً أمنيةً دقيقةً، ببلدة “الشحيل” بريف دير الزور الشرقي، استهدفت خلية للتنظيم الإرهابي.

تمت العملية عبر إنزال جوي استهدفت فيه القوات المشتركة منزلاً كان يختبئ فيه عناصر الخلية الإرهابية، وتمكنت من إلقاء القبض على أفراد الخلية البالغ عددهم /7/ إرهابيين، كانوا قد شاركوا في تنفيذ عدة أعمال إرهابية استهدفت قواتنا والمدنيين في المنطقة، كما كانت الخلية تنشط في تأمين ونقل الأسلحة والذخائر للتنظيم الإرهابي وتمول خلاياه، إضافة إلى استغلالها الأحداث التي وقعت في ريف دير الزور في شهر أيلول الماضي للقيام بأعمالهم الإرهابية.

وتؤكد قواتنا التزامها بالكفاح ضد تنظيم داعش الإرهابي حتى القضاء عليها والحافظ على أمن واستقرار المنطقة وسكانها".

(أ ب)