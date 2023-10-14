إلقاء القبض على 9 من مرتزقة داعش في العراق

أعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية اليوم السبت، القبض على تسعة من مرتزقة داعش في 6 محافظات عراقية.

وذكرت الوكالة أنه: "بعمليات نوعية منفصلة وجهود استخبارية كبيرة ووفقاً لمعلومات دقيقة لقسم قيادة عمليات ميسان والفرق التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية، ومن خلال كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات "بغداد، والأنبار، وكركوك، ونينوى، وميسان، وصلاح الدين".

وأفادت الوكالة بأنه: "أسفرت العملية عن إلقاء القبض على 9 من مرتزقة داعش وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضاء الرمادي، والفلوجة، والكرمة، والدبس، والكحلاء، والموصل، والشرقاط، وداقوق وناحية الرشيد".

وأشارت إلى أنهم "كانوا يعملون مع عصابات مرتزقة داعش، وقد تم تسليمهم إلى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".

(س ع)