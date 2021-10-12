إلقاء القبض على 6 مرتزقة من خلايا داعش في عمليات أمنية في دير الزور والحسكة

وحسب الموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية فقد نفذت العمليات على الشكل التالي:

بتاريخ الـ 8 من تشرين الأول الجاري، نفذت الوحدات الخاصة في قوات سوريا الديمقراطية بدعم من قوات التحالف الدولي، عملية أمنية في ريف دير الزور الشرقي، ألقت خلالها القبض على مرتزق من خلايا داعش يعمل في مجال تمويل الخلايا ونقل الأسلحة، إضافة لنقل مواد أخرى إليها تستخدم في صناعة المتفجرات، كما كان ينشط في عمليات التخطيط لاستهداف النقاط العسكرية والأمنية.

وبتاريخ الـ 9 من تشرين الأول، نفذت الوحدات عملية أمنية في بلدة الشعفة الواقعة في الريف الشرقي لدير الزور، استهدفت خلية لمرتزقة داعش الإرهابي، حيث تم القبض على 4 أعضاء من الخلية بينهم متزعم، وجرت مصادرة أسلحة ومعدات عسكرية وتقنية إضافة لوثائق كانت بحوزتهم.

أما بتاريخ الـ 12 من تشرين الأول، فقد نفذت الوحدات بدعم من قوات التحالف الدولي، عملية أمنية في الريف الشرقي لمدينة الحسكة، استهدفت مسؤولاً مهماً عن نقل الأموال إلى أُسر مرتزقة داعش داخل مخيم الهول، وكان له صلة بعدد من الخلايا في عمليات تهريب ونقل تلك الأُسر إلى خارج المخيم، وجرت عملية القبض عليه في أطراف بلدة الهول، وعُثر بحوزته على وثائق وبعض المعدات العسكرية.

وتأتي هذه العمليات ضمن النشاط المستمر والمشترك بين قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي في مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا، بهدف ضرب خلايا مرتزقة داعش ومنع نشاطها من تهديد السكان الآمنين ومنع زعزعة الأمن والاستقرار.

(ف)