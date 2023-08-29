إلقاء القبض على 5 مرتزقة وتجار للمخدرات

نشرت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم، بياناً على موقعها الرسمي، كشفت من خلالها تفاصيل جديدة حول عملية "تعزيز الأمن" التي دخلت يومها الثالث. وجاء فيه:

"لليوم الثالث، تواصل قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية حملة “تعزيز الأمن” في منطقة دير الزور لملاحقة خلايا داعش والعناصر الإجرامية وتجار المخدرات، حيث أنهت تمشيط الريف الغربي الممتد من شرق الرقة وصولاً إلى دوار المعامل، فيما تتواصل العملية في الريف الشرقي وأجزاء من الريف الشمالي لدير الزور.

مساء أمس، ألقت القوات القبض على ثلاثة من مرتزقة داعش على طريق العزبة – كونيكو أثناء محاولتهم الفرار.

وخلال عملية مداهمة نفذتها، ألقت القوات المشاركة في العملية القبض على اثنين من تجار المخدرات وضبطت بحوزتهم كمية من المواد المخدرة.

تؤكد القوات المشاركة في عملية “تعزيز الأمن” على تحقيق الأهداف التي حددتها مسبقاً في القضاء على خلايا داعش وتجفيف مصادرها، وكذلك محاسبة كافة المتورطين في تجارة المخدرات وارتكاب المظالم بحق المدنيين".

وبالعدد الذي أفصحت عنه قسد في بيانها، يكون عدد الذين ألقي القبض عليهم خلال العملية قد وصل إلى 8 مرتزقة من خلايا داعش، و8 من مروجي وتجار المخدرات، والقضاء على 3 مهاجمين.

(أ م)