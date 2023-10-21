إلقاء القبض على 4 مرتزقة من داعش في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم، إلقاء القبض على 4 مرتزقة من داعش في ثلاث محافظات من قبل جهاز مكافحة الإرهاب.

وقالت الخلية في بيان نشرته إن "أبطال الجهاز نفذوا سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد"، مبينة أنه "ضمن إدامة التنسيق والتعاون مع مديرية آسايش السليمانية وبثلاث عمليات منفصلة تم إلقاء القبض على 3 إرهابيين في محافظتي السليمانية وكركوك".

وأضافت: "وفي عمليات جرت في محافظة الأنبار تم إلقاء القبض على أحد الإرهابيين".

وأشارت إلى أن "عمليات جهاز مكافحة الإرهاب تستمر في تتبع الإرهابيين وإلقاء القبض عليهم".

(س ع)