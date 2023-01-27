أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم بياناً أعلن فيه القبض على ٣٢ مرتزقاً ومشتبهاً بهم في إطار حملة "الانتقام لشهداء الرقة"، جاء فيه:

"في إطار حملة "الانتقام لشهداء الرقة" التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي، كثفت القوات المشتركة عمليات التفتيش والملاحقة للعناصر المرتزقة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في مناطق الكرامة وصرين والمنصورة، إضافة إلى مدينة الرقة التي بدأت فيها القوات بعمليات التمشيط صباح اليوم.

وخلال عمليات التمشيط يوم أمس ألقت القوّات القبض على ٣٢ مرتزقاً ومشتبهاً بهم في المناطق الثلاثة، إضافة إلى ضبط كمية من الأسلحة والذخيرة والوثائق.

ومن بين المعتقلين الذين أُلقي القبض عليهم في مدينة الرقة اثنين من عناصر التنظيم الإرهابي من الذين يسروا لعملياته الإرهابية وتستروا على عنصر شارك في الهجوم على مركز قوى الأمن الداخلي في حي الدرعية في أواخر الشهر الماضي وأدى إلى استشهاد ستة مقاتلين من قوى الأمن الداخلي وقوّات سوريا الديمقراطية.

كما تمكنت القوّات من التقاط تحركات لخلية إرهابية في محيط بلدة المنصورة كانت تحاول التنقل إلى مناطق بعيدة عن نطاق العمليات وتغيير أماكن تواجدها، حيث تم إفشال المحاولة وتفكيك الخلية الإرهابية.

صباح اليوم، بدأت قوات الحملة عمليات التمشيط في مدينة الرقة، حيث تم تمشيط أجزاء كبيرة من حيّ الدرعية ولا تزال مستمرة.

وفي الريف الغربي للرقة، تواصل قوات العمليات المشتركة عمليات التمشيط في قرى أبو قبيع وحمام، كما تتواصل العمليات في منطقة صرين وفق الخطة الموضوعة".

(ف)