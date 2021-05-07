إلهام احمد:على الدول استعادة مواطنيها من المخيمات والمعتقلات في شمال شرق سوريا

وقالت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد ردًا على سؤال "المونيتور": "ما رأيناه هو أن كل رئيس يأتي من حزب له إستراتيجيته وسياسته الخاصة فيما يتعلق بسوريا" أجابت إلهام: "نتوقع بشكل عام أن تكون استراتيجية الولايات المتحدة هي حماية أمنها الداخلي أولاً من خلال محاربة الإرهاب جنبًا إلى جنب مع الكرد وقوات سوريا الديمقراطية."

كما تحدث إلهام أحمد عن الوضع في شمال شرق سوريا في حديث افتراضي عقده مركز الأبحاث في واشنطن. وقالت: "تتمتع الإدارة الذاتية بدرجة كبيرة من الاستقلالية ، على الرغم من وجود محدود للحكومة السورية في المنطقة ولا تعترف بإدارتها بشكل كامل. يتألف السكان من الكرد والعرب والمسيحيين الناطقين باللغة الآرامية والتركمان واليزيديين وغيرهم".

وأضافت: "القوة العسكرية الرئيسية في المنطقة هي قوات سوريا الديمقراطية، التي دعمتها الولايات المتحدة ضد داعش".

أشارت إلهام خلال تصريحاتها إلى موضوع إعلان ترامب انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا 2019 لإفساح المجال لتدخل عسكري تركي ضد قوات سوريا الديمقراطية. وانتهى الأمر بترامب إلى إبقاء القوات الأمريكية هناك، لكن الإعلان عن القوات الأمريكية وإعادة تمركزها مكَّن تركيا من شن الهجوم. وتبقى القوات الأمريكية حاليا في سوريا تحت قيادة الرئيس الحالي جو بايدن.

كما تطرقت إلهام أحمد إلى القتال الأخير بين قوى الأمن الداخلي ومرتزقة "الدفاع الوطني" التابع لحكومة دمشق، في قامشلو، وقالت: "في الشهر الماضي اندلعت اشتباكات بين قوى الأمن الداخلي والدفاع الوطني الموالية للحكومة. و انتهى القتال بعد بضعة أيام مع وقف إطلاق النار بوساطة روسية، منذ ذلك الحين ، غادرت معظم قوات الدفاع الوطني حي الطي حيث وقع الاقتتال، لكنهم حافظوا على وجود محدود في موقع للحكومة السورية".

وأشارت إلهام إلى الخشية من عودة القتال مرة أخرى. وقالت: "إن القوات الموالية للحكومة يجب أن تغادر قامشلو بالكامل، لأنهم دائما ما يسببون المشاكل". مؤكدة أنهم يختطفون الناس بشكل عشوائي ويطالبون بالفدية ويعتقلون المدنيين.

وبحسب إلهام أحمد، فشلت جهود الإدارة الذاتية للتفاوض مع الحكومة السورية حول هذا الموضوع.

وقالت: "لقد طلبنا إجراء مفاوضات مع النظام عدة مرات ، لكنهم لم يقبلوا حل المشاكل بالحوار".

وحول قضية المعتقلين الأجانب المنتمين إلى داعش في المنطقة، كررت إلهام أحمد مطالبات الإدارة الذاتية والأمم المتحدة التي تدعو الدول باستعادة مواطنيها من المخيمات والمعتقلات في شمال شرق سوريا.

وعن الانتخابات الرئاسية السورية قالت إلهام لا شك أن الرئيس السوري بشار الأسد هو الفائز في الانتخابات المقبلة في البلاد. وقالت: "نحن لا نتوقع أي تغيير". "سيبقى الرئيس كما هو".

المصدر: المونيتور