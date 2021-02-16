إلهام أحمد: يجب بذل الجهود لوقف مثل هذه الاعتداءات السافرة

تستمر القيادات السياسية والعسكرية في شمال وشرق سوريا في تنديدها للهجوم الذي تعرضت له عاصمة إقليم باشور كردستان، يوم أمس، والذي أسفر عن فقدان شخص لحياته، بالإضافة إلى إصابة 6 أخرين بجروح بينهم أمريكي.

وفي هذا السياق، نشرت رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد تغريدة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاء فيه:

"الهجوم الصاروخي على هولير عمل عدواني مُدان، يستهدف أمن واستقرار إقليم كردستان والعراق، وعلى المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود لوقف مثل هذه الاعتداءات السافرة، الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى".

(د ج)

ANHA