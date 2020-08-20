إلهام أحمد: تكشف تفاصيل أهداف عقد مؤتمر أبناء إقليمي الجزيرة والفرات

وأعلن مجلس سوريا الديمقراطية في الـ 31 من تموز المنصرم أنه سيبدأ عقد ندوات حوارية لممثلي الشعب وأبنائه من المثقفين والأكاديميين ورؤساء وشيوخ العشائر من أجل تعزيز العيش المشترك وأخوة الشعوب ووحدة مصيرها, في خطوة جديدة من مسد لتعزيز وترسيخ الحوار السوري بين أبناء المنطقة بعد ما شهدته من تطورات سياسية أخيرة .

وتأتي سلسلة الندوات الحوارية تلك من أجل الدعوة إلى حوار سوري في مؤتمر حواري موسع سيعقد في الفترة المقبلة بين أبناء منطقة شمال وشرق سوريا، لتحقيق مزيد من التضامن والتعاون في وجه ما يهدد أمن واستقرار المنطقة, حسب ما بينته رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد في حوارها الصحفي مع وكالة هاوار.

ما هو المؤتمر الذي يسعى مسد للوصول إليه في المرحلة الراهنة, وما أهميته؟

هو عبارة عن حوارت داخلية بين الإدارة الذاتية وأبناء مناطق إقليمي الجزيرة والفرات, كما تعلمون إن الوضع في المنطقة وخاصة في الفترة الأخيرة بين أنها الأكثر أمناً واستقراراً, ولكن بسبب التدخلات الخارجية سواء من الدول الإقليمية أو من النظام السوري أو من قبل فصائل, سعت دوماً إلى زعزعة هذا الاستقرار, ومنها مناطق في دير الزور وما شهدته مؤخراً من أحداث والتي كانت نتاج هذا التدخل الخارجي, ونتاج وجود خلايا داعش النائمة هناك والتي تعتمد عليها هذه الدول والقوى, لضرب أمن واستقرار المنطقة.

لذلك رأينا بأن تطوير حوار داخلي بين أبناء المنطقة ومكونات المنطقة أمر عاجل وضروري, لتعزيز الإدارة الذاتية وتقويتها وتطويرها, والتي تعتبر من الضرويات الأساسية, لا سميا بعد ما نشاهده ونسمعه من انتقادات حول أداء بعضها في وسائل الإعلام ومن الاجتماعات التي تعقد مع كافة الأطراف, والدعوات التي تناشد لتطوير هذه الإدارات المتشكلة في شمال وشرق سوريا.

الانتقادات لا تعني بأن الإدارة الذاتية غير قادرة وأنها غير متمكنة ويجب نسف هذا المشروع, على العكس تماماً يجب علينا الاستماع إلى تلك الانتقادات, وأخذ الملاحظات بعين الاعتبار, وتعزيز هذه الإدارات الذاتية بشكل آخر, لذلك طرح مشروع تطوير حوارات داخلية بين أبناء المنطقة في إقليمي الجزيرة والفرات الذي كان من الضروري أن يحمله مجلس سوريا الديمقراطية على عاتقه للقيام بهكذا نوع من الندوات الحوارية.

وضمن هذا الإطار من الممكن أن ينعقد اجتماع موسع على مستوى الإقليمين بالكامل للوصول إلى توصيات ضرورية تخص الإدارة الذاتية والمنطقة وأبناءها لتأمين مطالبهم, ولتحسين إمكانيات العيش فيها, ولتحقيق نموذج أفضل نموذج جيد من الإدارة سواء الإدارة الذاتية أو المدنية.

ما الأطراف التي سيتم استهدافها في هذه المبادرة التي سيقدم عليها مسد؟

الإدارة الذاتية عندما تشكلت كان لها داعمون ومؤيدون كثر ولا تزال, لكن هناك فئة غير منضوية ضمن هذه الإدارات, أي أنها غير ممثلة, سواء أكانت قسم من العشائر, أو شخصيات تكنوقراطية, أو أحزاب و كتل سياسية, منها موالية للنظام السوري, ومنها للائتلاف, أو مستقلون غير مرتبطين بأية احزاب وتكتلات سياسية.

ولذلك من الضروري الأخذ بآراء جميع أبناء المنطقة سواء كانوا موالين للنظام أو للمعارضة الخارجية أو المستقلين, أو ممن هم ضمن الإدارات الذاتية ممن يحملون بعض الانقتادات حول آلية عمل هذه الإدارات, وإن تطوير الحوار مع هذه الأطراف سيسهم في تحسين أداء هذه الإدارة, بالإضافة إلى تغيير السياسة حسب الاقتراحات التي سيقدمها الجميع في إطار هذه المبادرة.

كيف سيتم التوصل إلى هذا المؤتمر الموسع وآلية عمل المجلس الحالية للوصول إليه؟

ستكون هناك خطوات تمهيدية, منها عقد ملتقيات وندوات حوارية مصغرة, يكون فيها حوار داخلي على مستوى كل مقاطعة ستعقد في كل من "قامشلو, الحسكة, دير الزور, الرقة, الطبقة, منبج, كوباني", التي من الممكن أن تجمع عدداً معيناً من أبناء المنطقة, من ممثلي الإدارة الذاتية وممن هم خارج هذه الإدارة.

وسيتم التحاور في هذه الندوات والملتقيات المصغرة وأخذ الاقتراحات, حول بعض النقاط التي سيحملها مجلس سوريا الديمقراطية, سواء كان في موضوع العلاقات التاريخية بين مكونات المنطقة ودورها في رسم مستقبل سوريا, بالإضافة إلى الحوارات والمفاوضات التي دارت إلى الآن السورية السورية سواء مع المعارضة أو النظام السوري أو الكردية الكردية, لأن هناك رؤى مختلفة لكل طرف حول بعض النقاط فهناك من يؤيد ومن يعارض

وكذلك سيتم التحاورحول نقطة الإدارة الذاتية ما لها وما عليها, ما هي النقاط التي من الممكن طرحها ومناقشتها في أداء هذه الإدارات من الناحية السياسية والأمنية والخدمية, والأخذ بالاقتراحات والانتقادات للخروج بجملة من التوصيات لمتابعتها مع الإدارة الذاتية بمختلف جوانبها, للوصول إلى نموذج إدارة جيدة, بحيث يرى جميع أبناء المنطقة أنفسهم ضمن هذه الإدارة, ولتكون خطوة لترسيخ الاستقرار في المناطق السورية الأخرى, نظراً لمشاركة العديد من الوفود التي ستحضر المؤتمر من خارج مناطق الإدارة الذاتية, للاستفادة مما تشهد المنطقة.

لماذ مقاطعة الشهباء ليست في جدول أعمال المؤتمر الموسع, رغم تواجد الإدارة الذاتية هناك؟

الشهباء جزء من الإدارة الذاتية, وأهالي حي الشيخ مقصود في حلب أيضاً هم جزء من الإدارة, تحسين الإدارة الذاتية يخص تلك المناطق أيضاً, ولكن وضع مناطق الشهباء هناك يختلف ولا يشبه وضع المناطق هنا, الشهباء هي منطقة يقطنها الآن المهجرون قسراً من عفرين, و لديهم مشاكل وقضايا كثيرة, ولكنها لا تشبه القضايا التي يشهدها شرق الفرات, لذلك خصوصية تلك المناطق ستؤخذ بعين الاعتبار, وسيكون هناك برنامج آخر مطروح بما يخص تلك المناطق.

ما الخطوة الثانية بعد الندوات الحوارية والملتقيات المصغرة للوصول إلى المؤتمر الموسع؟

بعد هذه الملتقيات والندوات المصغرة سنعمل على تنظيم اجتماع موسع, بحيث يحضره العديد من الشخصيات من وجهاء المنطقة والعشائر, بالإضافة إلى شخصيات التكنوقراط, والمثقفين, وفعاليات مجتمعية نسوية وشبابية, ومؤسسات مدنية, يمثلون أبناء المنطقة بالكامل على مستوى إقليمي الفرات والجزيرة, وسيتم فيه إطلاق ورقة يمكننا أن نسميها ميثاق وطني, أو ورقة نحو ترسيخ الاستقرار في المنطقة, حسب ما تم الاتفاق عليه في الندوات والملتقيات المصغرة لمناقشتها, ومن ثم سيتم الخروج بتشكيل لجنة متابعة لمتابعة تطبيق وتنفيذ التوصيات التي ستصدر عن هذا الاجتماع.

الجمع الكبير الذي سيجتمع في الاجتماع الأخير, وهو المؤتمر سيتجاوز الآلاف وسيكونون من ممثلي المنطقة, ولكن مع ذلك إن وجدت هناك اقتراحات وملاحظات من العامة, فإن الباب سيكون مفتوحاً أمام أي ملاحظة أو مقترح من الشعب في النهاية لأخذه بعين الاعتبار ومناقشته حول التوصيات الأخيرة التي سيتم الخروج بها من هذا المؤتمر الموسع.

هل ستركز التوصيات الأخيرة على ما يخص شمال وشرق سوريا فقط أم ستكون على مستوى سوريا؟

طبعاً التوصيات التي سيتم الخروج بها ستخص المنطقة بشكل خاص, ولكن سيكون ضمنها بنود وتوصيات عامة تخص سوريا, سواء موضوع وحدة الأراضي السورية, أو موضوع الحل السياسي, فهذه ستكون أساسية وعامة وتخص كل سوريا وليس المنطقة لوحدها.

مشاركة نتائج هذا الملتقى أو المؤتمر مع القوى السياسية والمعارضة السورية الأخرى ستكون من الأولويات, باعتبار القوى الأخرى المعادية لهذا المشروع مهتمة دائماً بالخلافات في هذه المنطقة, وتحاول بشكل مستمر زيادة زعزعة الاستقرار من خلالها, لذلك إيصال الفكرة لكافة الأطراف سواء الإقليمية والدولية, أو الوطنية, سيكون من الضروري.

مجلس سوريا الديمقراطية مع بعض القوى الأخرى والشخصيات المستقلة لديه مشروع آخر لحل الأزمة السورية, على المستوى السوري بشكل عام, وهو يعمل حالياً مع قوى المعارضة الديمقراطية ويوجد استمرار في هذا المشروع.

ANHA