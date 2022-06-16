إلهام أحمد: سيتم الرد على هجمات العدو بروح حرب الشعب الثوري

عقد مؤتمر ستار اجتماعاً من أجل تقييم التطورات السياسية وبمناسبة الذكرى الـ24 لاستشهاد سما يوجا. وعقد الاجتماع في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو. وحضر الاجتماع أعضاء مؤتمر ستار و مؤسسات المجتمع المدني وأمهات الشهداء من مدينة قامشلو وقراها.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت . بعدها قيّمت الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد التطورات السياسية.

وشددت إلهام أحمد على تهديدات الدولة التركية المحتلة للمنطقة وقالت:" يخرج أردوغان كل يوم ويقول سأهاجم أراضي شمال وشرق سوريا. إن المشكلة ليست فقط أرض روج آفا وشمال شرق سوريا. وإنما يسعى أردوغان إلى استغلال مشاكل الشرق الأوسط والعالم من أجل تحقيق مصالحه. في حرب سري كانيه وتل أبيض قامت العديد من دول الغرب بحظر بيع الأسلحة للدولة التركية . لأن الدولة التركية استخدمت تلك الأسلحة في استهداف المدنيين وخاصة في شمال وشرق سوريا. حارب شعب المنطقة جنباً إلى جنب وبروح فدائية ضد إرهاب مرتزقة داعش. والآن تحاول الدولة التركية أن تجعل الدول ترفع الحظر عنها.

لذلك فهي تحاول الآن تقديم التنازلات للدول من أجل مصالحها وتريد البدء بحرب جديدة من أجل إبرام علاقات جديدة وتحسين تجارة دولتها.

وفي حديثها أشارت إلهام أحمد إلى أهداف الدولة التركية المحتلة من هجماتها على المنطقة وقالت:" إن الدولة التركية تجري التغيير الديمغرافي في المنطقة من خلال توطينها لعوائل المرتزقة في المدن الكردية. وفي الأساس إن مخطط الدولة التركية هو الاحتلال. قامت الدولة التركية المحتلة بتهجير أهالي المنطقة وتوطين أهالي مناطق أخرى فيها. مثلما قامت بتوطين أهالي المرتزقة التابعين لها في عفرين وسري كانيه وتل أبيض.

وذكرت إلهام أحمد أن الدولة التركية تسعى من خلال الحرب الخاصة وهجماتها ضد مناطق الكريلا ومناطق شمال وشرق سوريا إلى إخضاع الشعب التركي والمنطقة لتأثيرها.

وأكدت إلهام أحمد على أهمية المقاومة ضد هذه الهجمات وأضافت:" علينا أن نقاوم بشكل منظم وقوي ضد هذه الهجمات. لأننا ضحينا بالكثير من أجل هذه الأرض ولا يجب أن نتأثر بالعدو. ولأن هذه أرضنا ونحن حماة هذه الأرض علينا أن نحمي أرضنا. كما أننا حققنا الكثير من المكاسب. لقد سطرت الكثير من الملاحم البطولية على هذه الأرض. إن قواتنا الآن صاحبة تجربة وأثبتت قوتها في محاربتها ضد عدو الإنسانية داعش وأنقذت العالم من خطورة هذا التنظيم. لذلك يجب على شعبنا أن يؤمن بقوته وبإدارته."

وأشارت الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد إلى أهمية إبداء نضال منظم للمرأة وقالت:" في الوقت الحالي يعتمد مرتزقة داعش على الخلايا النسائية من أجل تربية وتدريب أطفالهم على أفكار داعش لذا يجب على المرأة أن تناضل بفكر المرأة الحرة ضد هذه الأفكار."

استذكرت إلهام أحمد الشهيدة سما يوجا وقالت:" في تاريخ حركة الحرية أبدعت الكثير من النساء في أفكارهن مثل الرفيقة سما يوجا. وحققن خطوات كبيرة في تاريخ المرأة والثورة. ومن أجل هذا عندما نستذكر الشهداء علينا أن نفكر ماذا فعل الشهداء، بماذا فكروا وكيف نفذوا نشاطاتهم. الأساس هو السير على خطى تعبهم وأفكارهم وشخصيتهم. على هذا الأساس يتكون رابط بتاريخ الشهداء.

وتابعت:" إن الارتباط بالشهداء ليس فقط بالشعارات ليس فقط أن نقول إن الشهداء أحياء. وإنما بالتطبيق إن موضوع الشهادة موضوع مقدس. موضوع لا يتجرأ أي أحد أن يقترب منه وأن يصل إلى ذلك المستوى وفي النهاية سيتم الرد على هجمات العدو بروح حرب الشعب الثوري وبالمقاومة والنضال."

واختتم الاجتماع بترديد شعارات "المرأة حياة" و"ليموت الاحتلال"

(ر)

ANHA