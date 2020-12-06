إلهام أحمد: لجنة المتابعة وضعت خطة تنفيذية

وجاء حديث رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، في تصريح لوكالتنا حول خطة وآلية عمل لجنة متابعة قرارات ومخرجات "المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات" الذي عُقد في الـ 25 من تشرين الثاني المنصرم.

′الإدارة الذاتية مسؤولة في الدرجة الأولى لتنفيذ القرارت′

وقالت إلهام أحمد: "عقدت لجنة المتابعة أول اجتماعها ووضعت خطة التنفيذ"، وأكدت أن الإدارة الذاتية ستكون المسؤولة في الدرجة الأولى عن تنفيذ تلك القرارات.

وعقدت "لجنة المتابعة" المنبثقة عن المؤتمر، اجتماعها الأول في الـ 30 من تشرين الثاني المنصرم، وشكّلت خلال هذا الاجتماع ثلاثة لجان مهمّتها الإشراف على عمل لجان وهيئات الإدارة الذاتية.

وأضافت إلهام أحمد: "إن الإدارة الذاتية ستقوم بدراسة تلك القرارات الصادرة عن المؤتمر، بكل تفاصيلها واحتياجاتها، وستطرح البدائل ومن ثم سيتم البدء بتنفيذها".

′القرارات ستنفذ وفق الزمن الذي يحتاجه كل قرار′

ولفتت إلهام أحمد في نهاية تصريحها إلى أن هناك قرارات يمكن تنفيذها في فترة قصيرة، كالقرارات المتعلقة بالقوات الأمنية والجمارك وغيرها، وهناك قرارات تحتاج إلى وقت أطول مثل الانتخابات والتحضير لها وعملية إعادة الهيكلة.

ويشار إلى أن مجلس سوريا الديمقراطية عقد في الـ 25 من تشرين الثاني المنصرم "المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات" بحضور أكثر من 300 شخصية من مختلف المناطق السورية، عقب إقامة 13 ندوة في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا للتعرف إلى آراء الأطراف السياسية والسكان حول الإدارة الذاتية وما تحتاجه المنطقة.

(ح)

ANHA