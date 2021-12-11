جاءت تصريحات رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقالت إلهام أحمد " عقدنا اجتماعاً مثمراً مع وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي".

وأضافت "تبادلنا الآراء ونقلنا رؤيتنا حول حل الأزمة السورية بما يضمن مصالح كل السوريين في الحرية والديمقراطية. السويد شريك فاعل ومهم ونقدر الجهود المستمرة لحكومتها والداعمة للحل السياسي والملف الإنساني في سوريا."

وكان وفد من مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) التقى وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، في العاصمة ستوكهولم، لمناقشة إيجاد آلية للوصول إلى خريطة طريق تقود إلى عملية سياسة أكثر شمولية في سوريا.