إلهام أحمد: الكرد يتعرضون لحرب إبادة ويجب تقديم قتلة الأسرة الكردية إلى محكمة الإرهاب الدولية

وعلّقت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، على الهجوم العنصري الذي تعرضت له أسرة ديديوغولاري الكردية في محافظة قونيا التركية، وقالت "نتيجة السياسات العنصرية التي مارسها حزب العدالة والتنمية، قُتل سبعة مواطنين كرد من أسرة واحدة في قونيا بتركيا".

وفي سلسلة تغريدات نشرتها إلهام أحمد، مساء أمس، على صفحتها على موقع "تويتر" باللغات الإنجليزية والعربية والكردية، بيّنت أن "الكرد يتعرضون لحرب إبادة".

وأدانت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد "محاولات الإبادة" هذه، وشددت على وجوب تقديم قتلة الأسرة الكردية في قونيا إلى محكمة الإرهاب الدولية، بقولها "على المجتمع الدولي إيقاف هذه المجازر وتقديم الجناة والمتسببين لمحكمة الإرهاب الدولية".

وفقدت أسرة ديديوغولاري، الجمعة، 7 من أفرادها في هجوم عنصري بمحافظة قونيا وسط الأناضول، بينهم 3 نساء، أعقبه إحراق منزل الأسرة الكائن في حي بهجة شهير في منطقة مرام بالمحافظة بالكامل.

وكانت الأسرة قد تعرضت في 12 أيار/ مايو المنصرم، لهجوم آخر بالسكاكين والحجارة والعصي من قبل حشد عنصري تركي مكون من 60 شخصاً أطلقوا التهديدات بالقتل بحقها.

ويأتي الهجوم بحق الأسرة، وسط تصاعد وتيرة الهجمات العنصرية التي يشنها الفاشيون الأتراك ضد المواطنين الكرد في تركيا.

(س ر)

ANHA