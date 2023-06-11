إلهام أحمد: على النساء تعزيز صفوفهن للقضاء على الحرب الخاصة

نظم مؤتمر ستار، اليوم، في مدينة ديرك بمقاطعة قامشلو، اجتماعاً خاصاً للنساء؛ للتوعية بمخاطر الحرب الخاصة وسبل مناهضتها، بالإضافة إلى كيفية تقوية كومينات الشعب.

وعُقد الاجتماع، في مركز دجلة للثقافة والفن في ديرك، بمشاركة رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، والعشرات من النساء في الكومينات والمجالس والمؤسسات الخدمية في المدينة.

دور الكومينات في تحذير النساء من مخاطر الحرب الخاصة

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تطرقت إلهام أحمد، إلى تأثيرات الحرب الخاصة على النساء، وقالت إن: "النساء والرجال يقعون ضحية للحرب الخاصة، فهي التي تتأذى بالدرجة الأولى، حيث نرى تزايد حالات الانتحار في المجتمع نتيجة التأثّر بالحرب الخاصة".

ونوّهت إلى دور المؤسسات الخدمية والكومينات في تحذير النساء من مخاطر الحرب الخاصة، من خلال زيادة التواصل معهن، وقالت في هذا السياق: "يجب منع وقوع المرأة في فخاخ سياسة الحرب الخاصة؛ لأنها تمثل إرادة المجتمعات، وبفكرها ونضالها تتحرر المجتمع من الذهنية السلطوية والأنظمة الاستبدادية".

مبينة أن هذه الأنظمة تحاول من خلال انتهاج سياسة الحرب الخاصة ضد المرأة، القضاء على ثورتها في شمال وشرق سوريا.

تعزيز تنظيم المرأة

دعت إلهام أحمد كافة النساء إلى التكاتف والتسلح بالمعرفة من أجل حل مشاكلهن ضمن المجتمع، وتعزيز تنظيمهن في مواجهة الحرب الخاصة التي يعد القتل جزءاً من سياساتها.

وحثت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، خلال الاجتماع كافة النساء في الكومينات على تنشيط وتفعيل كوميناتهن، والقيام بدور فعّال فيها، بقولها: "الكومين أساس تنظيم المجتمعات ومركز للتكاتف وإيجاد الحلول".

وانتهى الاجتماع بطرح المشارِكات عدد من الأسئلة حول ماهية الحرب الخاصة وأساليب، فيما عاهدت أخريات بتعزيز تنظيمهن من أجل القضاء على كل ما يستهدف المرأة ويحاول النيل من إرادتها.

هذا وأطلق مؤتمر ستار في مقاطعة قامشلو، سلسلة اجتماعات خاصة للنساء في كافة نواحي ومدن وبلدات المقاطعة، لتسليط الضوء على واقع المرأة والتحديات والمعوقات التي تواجهها، والتوعية بمخاطر الحرب الخاصة.

(ك-ع/ي م)

ANHA