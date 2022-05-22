إلهام أحمد: على الكرد الوحدة والتكاتف لمواجهة سياسات الإبادة

ألقت رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، محاضرة يوم أمس، في ساحة خاك بمدينة السليمانية في باشور بحضور عشرات المثقفين والساسة والصحفيين تناولت الأزمات في سوريا والعراق والشرق الأوسط والعالم، كذلك الهجمات التي يتعرض لها الكرد في كردستان، نقلتها وكالة فرات للأنباء.

وقالت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد إن "هناك تطورات وأزمات كبيرة بسبب نظام السلطات السيادية القائمة، كما أن الحرب الأوكرانية أثرت على العالم برمته، ولحقت كل شخص، بما في ذلك النواحي الثقافية والاقتصادية والاجتماعية حيث لم يبقَ هناك كيان للدولة ولا شرعية لها.

لقد تشرذمت مقومات الدولة، فالدول الخائفة تختلق اليوم حروباً خارجية، وهذا ما تفعله دولة الاحتلال التركي في كل من سوريا العراق وأرمينيا وليبيا، وذلك بذريعة حماية الأمن القومي وكذلك الأمر ينطبق على إيران".

وتابعت إلهام أحمد إن "الحروب أخذت منحى عالمياً وتعمقت، وهناك أزمات الغذاء والغاز والنفط".

"لكي يبقى في الحكم يهاجم"

وتطرقت إلهام أحمد إلى الهجمات التركية، وقالت: "دولة الاحتلال التركي تهاجم شمال وشرق سوريا، وبذريعة الإرهاب تصر على احتلال هذه المنطقة، لتنفيذ مخططها المتمثل بـ الميثاق الملي".

مضيفة: "ما أصبح واضح للجميع هو أن أردوغان وحزبه، سيخسران في الانتخابات القادمة، لذلك يشن الهجمات".

"يجب توحيد المواقف"

وفي سياق حديثها أشارت إلهام أحمد إلى مواقف الأطراف الكردية وبينت "يجب أن يتوحد موقفنا تجاه الإبادة، هناك أطراف كثيرة تعمل وفق مصالحها، فالهجمات هي على الكرد جميعاً، لا فرق إن كان كردياً جيداً أو سيئاً، لذا يجب أن تكون هناك مظلة كردية جامعة، عسكرية وسياسية، ضد الإبادة ويجب العمل على ذلك.

الوضع في عفرين خطر جداً وسيء للغاية، فهناك علاقات كردية جيدة مع الخارج، وإذا ما تطرق كل طرف كردي للوضع في عفرين ، سوف يتغير الوضع فيها، نريد أن يكون هناك كيان، الأوضاع الاقتصادية غير مستقرة، الحرب مستمرة في روج آفا، وسوريا ديمقراطية لكل السوريين ممكنة فهناك علاقات، واجتماعات".

"من خلال الهجمات يريدون إفراغ جنوب كردستان"

واختتمت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، حديثها بالتطرق إلى هجمات الاحتلال التركي على باشور (جنوب كردستان)، وقالت "تسعى دولة الاحتلال التركي من خلال الهجمات الأخيرة إلى إفراغ باشور (جنوب كردستان)، بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني، وإذا ما عدنا للتاريخ فهي إبادة للكرد، لماذا تهاجم حزب العمال الكردستاني، وإذا ما قضي على حزب العمال الكردستاني وقتها لن يبقى وجود لهولير والسليمانية، يحب أن يكون الموقف واضحاً، فمن حق الشعب في باشور (جنوب كردستان) والشعب العراقي المطالبة حتى الرمق الأخير بحقوقهم على الساحة الدولية".

(ف)