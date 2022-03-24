إلهام أحمد تطالب بمحاسبة دولة الاحتلال التركي على جرائمها بحق شعوب المنطقة

جاء حديث رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد خلال مداخلة لها في كونفرانس مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا المنعقد في قامشلو.

وقالت إلهام أحمد في مداخلتها: "إلى الآن لم تدرج الأمم المتحدة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي والمرتزقة التابعون لها على الأراضي السورية في تقاريرها".

ولفتت إلهام الانتباه إلى جرائم دولة الاحتلال التركي، عبر واجهتها من المجموعات المرتزقة من أمثال (فرقة العمشات، وأحرار الشرقية)، وقالت: "إن الذين يتم اعتقالهم في المناطق المحتلة يتم التحقيق معهم من قبل الاستخبارات التركية، ويتعرضون للتعذيب على يد جهاز الاستخبارات التركية".

مضيفة: "تتبرأ الدولة التركية من هذه الجرائم عبر مرتزقتها الذين يعدون واجهتها للتخفي وراءهم، لعدم محاسبتها أمام المحاكم الدولية".

إلهام أحمد، شددت على ضرورة محاسبة تركيا على جرائم قتل المواطنين في المناطق المحتلة أمام المحاكم الدولية، في إشارة لها إلى تطابق جرائمها مع جرائم حكومة دمشق بحق الشعب السوري.

وانتقدت ازدواجية المجتمع الدولي بقولها "تعتبر الأمم المتحدة جرائم النظام السوري جرائم حرب، بينما لا ترى انتهاكات تركيا على أنها جرائم حرب".

إلهام أحمد خلال مداخلتها في كونفرانس مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، دعت المجتمع الدولي إلى "تسمية التدخل التركي في الأراضي السورية على أنه احتلال للأراضي السورية رسمياً والقبول به دولياً، والسماح لمجموعات حقوقية ومؤسسات مستقلة بالدخول إلى المناطق المحتلة لتقصي الأوضاع هناك، وفتح تحقيق في جرائم التعذيب التي ترتكب بحق النساء والاطفال في السجون التابعة دولة الاحتلال التركي".

كما دعت إلى الضغط على الدولة التركية لفتح الطريق أمام دخول المؤسسات الإعلامية لتوثيق ما تشهده المناطق المحتلة.

(كروب/ي م)

ANHA