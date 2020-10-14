إلهام أحمد تشكر وزيرة خارجية السويد لمطالبتها بانسحاب تركيا من شمال شرق سوريا

وقالت “أحمد” في تغريدة نشرتها على حسابها في موقع “تويتر”: ” نتقدم بجزيل الشكر والاحترام إلى السيدة آن ليندي، وزيرة الشؤون الخارجية في السويد التي طالبت تركيا بكل وضوح الانسحاب من سوريا.”

وأشارت إلهام إلى أن الوزيرة السويدية “أعربت عن دعم لا مشروط لسكان شمال وشرق سوريا. وهو موقف عظيم من سيدة قوية ومدافعة نشطة عن حقوق الإنسان.”

وكانت وزيرة الشؤون الخارجية في السويد آن ليندي، قد كررت أمس الثلاثاء، دعوات الاتحاد الأوروبي لتركيا بسحب قواتها من شمال شرق سوريا.

وقالت “ليندي” وهي بجانب نظيرها التركي مولود جاووش أوغلو “الموقف القوي للاتحاد الأوروبي ما زال كما هو. مستمرون في حثِّ تركيا على الانسحاب.”

(ل)

ANHA