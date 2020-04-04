إلهام أحمد تنفي أي اتفاق حول تبادل للأسرى بين قسد والاحتلال التركي

تداولت عدّة جهات ووسائل إعلام معلومات حول اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والاحتلال التركي بصدد تبادل الأسرى.

رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس اليوم في حديقة القراءة بمدينة قامشلو، بصدد الإعلان عن تشكيل لجنة لمتابعة ملف المعتقلين والمختطفين، أجابت على سؤال أحد الصحفيين حول ادعاءات تبادل للأسرى ما بين قوات سوريا الديمقراطية والاحتلال التركي، بالقول"لا يوجد شيء من هذا القبيل، ولا توجد أي معلومات حول تبادل للأسرى ما بين قوات سوريا الديمقراطية والدولة التركية".

(ب ح/ أ ب)

ANHA