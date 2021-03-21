إلهام أحمد من نورز الحسكة: سنناضل في سبيل تحرير كافة المناطق المحتلة

وتوافد منذ ساعات الصباح، الآلاف من أهالي مدينة الحسكة إلى ساحة نوروز للاحتفال بنوروز 2021 تحت شعار "بروح مقاومة نوروز سندحر الاحتلال".

وبعد إيقاد شعلة نوروز من قبل عوائل الشهداء، ألقت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، كلمة، باركت فيها نوروز على شعوب المنطقة والمعتقلين في السجون وعلى القائد عبدالله أوجلان، وقالت: "نجتمع اليوم في ساحة الحرية من أجل تحقيق الحرية، ومنذ القدم نحن نشعل شعلة نوروز، على الرغم من كافة المحاولات القمعية".

وأضافت إلهام: "يومًا بعد يوم، نواصل طريق الحرية، وفي ثورة روج آفا كردستان ليس وحده الشعب الكردي في ساحات النضال بل كافة شعوب المنطقة".

وتابعت: "الأخوة الكرام من مختلف مكونات المجتمع السوري وشمال شرق سوريا نهنئ لكم نوروز هذا العام، ونتمنى أن يتحقق الحل السياسي وتتحقق الديمقراطية في نوروز العام القادم، هذا ما نسعى إليه وبشكلٍ مستمر من خلال التضحيات التي قدمناها معًا في الساحات في مواجهة الإرهاب والاستبداد، وما زلنا نناضل في سبيل الحرية، ونأمل في تحقيق الأمن والاستقرار".

ودعت إلهام أحمد كافة شعوب المنطقة إلى التكاتف لتطوير الإدارة الذاتية، وقالت: "بالإدارة سنحقق المزيد من الديمقراطية، ونجتمع اليوم في كافة مدن شمال وشرق سوريا والعاصمة دمشق وفي الشهباء وحلب".

وتابعت: "سنناضل في سبيل تحرير كافة المناطق المحتلة، وضمان العودة الآمنة لشعبنا إلى بيوتهم، ولن نقبل الوجود التركي في أرضنا، ولن نقبل الاستبداد والظلم بإرادة شعبنا، فنحن نرى يوميًّا، الجرائم التي يرتكبها المرتزقة بحق شعبنا المسالم، لذا نعاهدكم ونعاهد شعبنا من المُهجّرين قسرًا الذين يعانون من الظلم أننا مستمرون وسنحرر تلك الناطق".

ولفتت إلهام إلى أن هذه المرحلة هي "مرحلة الحرية، والاحتلال يسعى إلى إفشال مخططاتنا والنيل من إرادتنا ومكتسباتنا، ولكن لن نفسح له المجال، سنناضل من أجل الحرية وتغيير النظام القمعي، ونسعى إلى الحل السياسي وتحرير مناطقنا، ونعاهدكم أننا لن نقبل أن ينال أحد من حقوقنا المشروعة".

وفي ختام حديثها قالت إلهام أحمد: "مقاومة المرأة هي من أبرز المكتسبات التي تحققت في ثورة المرأة، وعليها تطوير نفسها على كافة الصعد".

هذا وتستمر احتفالية نوروز بإلقاء كلمة الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة.

(كروب/هـ ن)

ANHA