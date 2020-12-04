إلهام أحمد للوفد البلجيكي: نحن في شمال وشرق سوريا متقدمون عن جنيف

يجتمع وفد الحكومة البلجيكية في هذه الأثناء مع مجلس سوريا الديمقراطية في مقر "مسد" بمدينة قامشلو.

فبعد انهاء زيارته لدائرة العلاقات الخارجية، توجه الوفد البلجيكي الزائر لشمال وشرق سوريا، والذي يضم كل من " أعضاء البرلمان الاتحادي البلجيكي جورج دالماني, و كوين ميستو, ومدير الرابطة الدولية لضحايا الارهاب فيليب فانستيتكيستي, وعضو الرابطة رودي ملك, والرئيس التنفيذي لشركة Child Focus لدعم ووقاية الاطفال المفقودين والمختطفين والمستغلين جنسيا هايدي دي باولو"، توجه إلى مقر مجلس سوريا الديمقراطية في قامشلو.

حيث استقبل الوفد هناك من قبل كل من رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، ونائب الهيئة الرئاسية في مسد حكمت حبيب، والرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة لمجلس سوريا الديمقراطية جهاد عمر".

وخلال الاجتماع تحدثت إلهام أحمد عن الملف السوري بشكل عام وسبل الحل المطروحة، فقالت إلهام: "" نحن في شمال وشرق سوريا متقدمين عن جنيف، لأننا نبحث الحل مع السوريين وليس مع أطراف خارجية، ونعمل لتكون الإدارة الذاتية نموذج مصغر لكامل سوريا" .

هذا ولازال النقاشات مستمرة بين الطرفين في مقر مسد.

(كروب/ل)

ANHA