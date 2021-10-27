إلهام أحمد ضيفة برنامج خاص تنشره وكالتنا على موقعها وحساباتها الالكترونية مساء اليوم

تنشر وكالتنا، مساء اليوم، برنامجاً خاصاً عن هجمات وتهديدات دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وموقف شعب المنطقة، ونتائج اجتماعات وفد مجلس سوريا الديمقراطية - الإدارة الذاتية في واشنطن وموسكو، وفشل اللجنة الدستورية وما يتعلق بهذه المواضيع.

ضيفة البرنامج هي رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد.

ويعرض البرنامج في تمام الساعة 20:00 من مساء اليوم بتوقيت سوريا، على موقع الوكالة وحساباتها على مواقع التواصل الافتراضي (يوتيوب، فيسبوك).

ويمكنكم مشاهدة البرنامج على الروابط التالية:

https://www.youtube.com/channel/UCW353iupRhL8OspPE50U2dg

https://www.facebook.com/kuhawarnews

https://hawarnews.com/kr/

(ر)

ANHA